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Клуб Першої ліги заявив Усика для участі в турнірі Winter Cup-2022

Чемпіон світу з боксу згадає молодість.

Клуб Першої ліги заявив Усика для участі в турнірі Winter Cup-2022
Олександр Усик
Фото: Інстаграм

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зможе згадати, як грати у футбол, причому на професійному рівні.

Клуб Першої ліги "Полісся" вирішив запросити прославленого боксера в команду для участі в передсезонному турнірі Winter Cup-2022.

"Він (Усик. – LB.ua) добрий друг президента нашого клубу (Геннадій Буткевич. – LB.ua), – прокоментував директор "Полісся" Володимир Загурський. – Після того, як було ухвалено рішення про проведення Winter Cup-2022, у нашого президента, який виступив спонсором цього турніру разом з Олександром Ярославським і телеканалами "Футбол", виникла ідея, щоб Олександр Усик дебютував за нашу команду".

"Усі знають, що в нього футбольне минуле, у дитинстві та юнацтві Олександр грав за "Таврію". Крім того, сам Усик мав бажання зіграти за "Полісся". Президент підтримав його в цьому, а він погодився на його пропозицію", – уточнив директор у коментарі FanDay.

При цьому Загурський зазначив, що Усик ще не приєднався до тренувань команди.

Дебют Усика за "Полісся" очікується в четвер, 3 лютого. Цього дня житомирська команда зустрінеться з "Вересом".

Додамо, що турнір пройде 3-12 лютого в турецькому Белеку.

Григорій МухінГригорій Мухін
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