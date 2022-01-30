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Усик не стане найближчим часом абсолютним чемпіоном: WBC успішно провела торги з бою Ф'юрі - Вайт

Сага із відступними завершена.

Фото: matchroomboxing.com

Всесвітня боксерська рада (WBC) провела промоутерські торги по поєдинку між британцями володарем пояса в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) та тимчасовим чемпіоном Ділліаном Вайтом.

Торги виграла компанія Френка Уоррена Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Ф'юрі, запропонував рекордні 41,025 млн доларів за його організацію.

За повідомленням The Athletic, цей бій планують провести 23 квітня у Великій Британії.

Місцем зустрічі боксерів може стати стадіон "Міленіум" у Кардіффі.

Гонорар Ф'юрі складе 32,8 млн. доларів, а Уайта - 8,2 млн.

Таким чином, бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ф'юрі та володарем поясів WBA, IBF, WBO s IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) у найближчій перспективі не відбудеться.

Українцю потрібно готуватись до матч-реваншу з Ентоні Джошуа.

Григорій МухінГригорій Мухін
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