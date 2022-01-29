Фото: EPA/UPG Ешлі Барті

У фіналі жіночого одиночного розряду Australia Open зустрілися перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті та американка Даніель Коллінс (№30 WTA).

Господиня кортів виявилася господаркою становища, здобувши перемогу у двох сетах – 6:3, 7:6 (7-2)

Певною мірою визначальним виявився 9-й гейм другої партії. Американка на своїй подачі вела 5:3, але не зуміла подолати нерви і програла цей гейм, а за ним і подачу суперниці.

Тенісистки довели з'ясування стосунків до тай-брейку, в якому сильнішою виявилася Барті.

Додамо, що австралійка вперше у кар'єрі виграла домашній мейджор.

Highlights матчу Барті - Коллінс.