Стали відомі суми призових українських спортсменів на Олімпіаді-2022

Вони нічим не відрізняються від призових літніх Ігор-2020 у Токіо.

Фото: twitter.com/Beijing2022

Вже у п'ятницю, 4 лютого, у Пекіні стартують XXIY зимові Олімпійські ігри-2022.

На майбутніх змаганнях виступлять 45 спортсменів з України, які боротимуться за медалі у 12-ти дисциплінах: біатлоні, лижних перегонах, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, стрибках з трампліна, шорт-треку, гірськолижному спорті, сноубордингу, і бобсліє.

Стало відомо, яку суму призових матимуть наші спортсмени, якщо виграють олімпійську медаль.

"Золото" – 125 тисяч доларів (3,5 млн. гривень);

"Срібло" – 80 тисяч доларів (2,2 млн. гривень);

"Бронза" – 55 тисяч доларів (1,5 млн. гривень).

Примітно, що такі самі суми призових спортсмени отримували на двох останніх зимових Олімпіадах – у 2014 та 2018 роках, а також на літніх ОІ-2020 у Токіо, яка відбулася влітку 2021 року.

На Олімпіаді буде розіграно 109 комплектів медалей у 15-ти видах спорту.

Скарбничку своїх медалей українці можуть поповнити вже у суботу, коли у біатлоні пройде змішана естафета 4х6 км. Старт гонки – об 11:00 за Києвом.