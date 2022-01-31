Стали відомі суми призових українських спортсменів на Олімпіаді-2022

Вже у п'ятницю, 4 лютого, у Пекіні стартують XXIY зимові Олімпійські ігри-2022.
На майбутніх змаганнях виступлять 45 спортсменів з України, які боротимуться за медалі у 12-ти дисциплінах: біатлоні, лижних перегонах, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, стрибках з трампліна, шорт-треку, гірськолижному спорті, сноубордингу, і бобсліє.
Стало відомо, яку суму призових матимуть наші спортсмени, якщо виграють олімпійську медаль.
- "Золото" – 125 тисяч доларів (3,5 млн. гривень);
- "Срібло" – 80 тисяч доларів (2,2 млн. гривень);
- "Бронза" – 55 тисяч доларів (1,5 млн. гривень).
Примітно, що такі самі суми призових спортсмени отримували на двох останніх зимових Олімпіадах – у 2014 та 2018 роках, а також на літніх ОІ-2020 у Токіо, яка відбулася влітку 2021 року.
На Олімпіаді буде розіграно 109 комплектів медалей у 15-ти видах спорту.
Скарбничку своїх медалей українці можуть поповнити вже у суботу, коли у біатлоні пройде змішана естафета 4х6 км. Старт гонки – об 11:00 за Києвом.