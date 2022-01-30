Іспанець став рекордсменом з титулів турнірів "Великого шолома".

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль

У фіналі першого цього сезону турніру "Великого шолома" Australian Open зустрілися друга ракетка світу, росіянин Данило Медведєв та іспанець Рафаель Надаль (№5 ATP).

Матч став окрасою всього турніру і завершився перемогою Надаля – 2:6, 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 7:5.

Реперною точкою у першій половині зустрічі став 9-й гейм другої партії. За рахунку 5:3 на свою користь Рафа подавав на сет. Проте Данило з п'ятого брейк-пойнта зумів виграти подачу суперника, надалі перевести сет на тай-брейк та виграти його.

Додамо, що друга партія тривала 84 хвилини.

Програш на тай-брейку не зламав Надаля. Іспанець у третьому сеті заграв ще агресивніше і здобув у ньому перемогу.

З аналогічним рахунком залишився за іспанцем четвертий сет.

Виснажлива, як фізично, так і психологічно, боротьба тривала й у вирішальній партії.

Реперною точкою як сета, так і всього матчу, став 6-й гейм, в якому росіянин при рахунку 2:3 не зумів реалізувати три брейк-пойнти.

Зробивши рахунок 4:2, іспанець довів матч до перемоги.

Зазначимо, що Рафа вперше за 15 років зумів перемогти у матчі турніру "Великого шолома", програючи сетами 0:2.

Додамо, що Надаль до цього вперше та востаннє тріумфував на головних австралійських кортах у далекому 2009 році.

Здобувши титул чемпіона Australian Open-2022, іспанець став абсолютним рекордсменом із завойованих титулів переможця турнірів ВШ. На рахунку Надаля їх стало 21.

По 20 їх залишилося у Новака Джоковича і Роджера Федерера, які пропускали з різних причин цей мейджор.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Медведєв у фіналі US Open обіграв Новака, не дозволивши сербу виграти його 21-й турнір ВШ, а заразом уперше з 1969 року стати володарем "Великого шолома" в чоловічому одиночному розряді.

Додамо, що другий рік поспіль Данило програє фінал Australian Open.

Highlights матчу Надаль - Медведєв.