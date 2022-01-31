Іспанський клуб орендував венесуельського форварда "Динамо"

Форвард "Динамо" Ерік Рамірес другу частину сезону проведе у складі представника другого іспанського дивізіону – в хіхонському "Спортінгу", повідомляє офіційний сайт чемпіонів України, що також підтвердили їхні іспанські колеги.
Comunicado oficial: Eric Ramírez. #RealSporting https://t.co/GEOrUNx7LN— Real Sporting (@RealSporting) January 30, 2022
23-річний венесуельський форвард виступатиме за "Спортінг" на правах оренди. Також у хіхонців буде опція викупу контракту гравця.
Нагадаємо, що Рамірес поповнив склад "біло-синіх" улітку минулого року, перейшовши зі словацького ДАК 1904.
У поточному сезоні Ерік провів за киян 7 матчів (4 – в УПЛ, 1 – у Кубку України, ще дві гри – у Лізі чемпіонів), у яких забив один гол.
У турнірній таблиці Сегунди "Спортінг" посідає 13-те місце.