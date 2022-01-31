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Іспанський клуб орендував венесуельського форварда "Динамо"

Ерік Рамірес до кінця сезону проведе в хіхонському "Спортінгу".

Ерік Рамірес
Фото: fcdynamo.com
Ерік Рамірес

Форвард "Динамо" Ерік Рамірес другу частину сезону проведе у складі представника другого іспанського дивізіону – в хіхонському "Спортінгу", повідомляє офіційний сайт чемпіонів України, що також підтвердили їхні іспанські колеги.

23-річний венесуельський форвард виступатиме за "Спортінг" на правах оренди. Також у хіхонців буде опція викупу контракту гравця.

Нагадаємо, що Рамірес поповнив склад "біло-синіх" улітку минулого року, перейшовши зі словацького ДАК 1904.

У поточному сезоні Ерік провів за киян 7 матчів (4 – в УПЛ, 1 – у Кубку України, ще дві гри – у Лізі чемпіонів), у яких забив один гол.

У турнірній таблиці Сегунди "Спортінг" посідає 13-те місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
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