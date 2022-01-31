Супряга перейшов до італійської "Сампдорії"

Київське "Динамо" і "Сампдорія" домовилися про оренду форварда "біло-синіх" Владислава Супряги, повідомляє пресслужба чемпіонів України.

21-річний уродженець Одеси переходить у стан чемпіонів Серії А-1990/91 на правах оренди до кінця сезону. У контракті прописано, що il Doria зможе викупити права на нього по закінченні оренди. Сума викупу контракту не повідомляється.

Зазначимо, що Супряга провів з київським клубом перший навчально-тренувальний збір в Іспанії. Цього сезону Владислав провів за "Динамо" 6 матчів (3 – УПЛ, 2 – Ліга чемпіонів, 1 – Суперкубок України), проте гольовими діями не відзначився.

Додамо, що в Серії А вже грають два українці: Руслан Маліновський захищає кольори "Аталанти", а також гравець бергамського клубу Віктор Коваленко на правах оренди грає за "Спецію".