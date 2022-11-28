Джошуа зізнався, кого підтримуватиме у потенційному бою Усик – Ф'юрі

Єксчемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) поділився думкою щодо можливого бою за абсолютну корону між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

За словами британського боксера, він хотів повернути на батьківщину втрачені в поєдинку з українцем пояси і тепер він підтримуватиме свого співвітчизника в потенційному бою.

"Після мого останнього бою ви бачили, що для мене означає можливість побитися за звання абсолютного чемпіона. Подобається вам це чи ні, але це була чиста пристрасть. Якщо вам не подобається, то не дивіться. Для мене головне - бої. Я люблю це, це моя пристрасть, і я хочу перемагати,- сказав Джошуа в коментарі iD Boxing. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Я хотів повернути титули додому. Це була пристрасть. Я хотів повернути пояси до Великої Британії та побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Але я програв, і це мене вбило. Проте я підтримуватиму Ф'юрі в цьому бою", - конкретизував британець.