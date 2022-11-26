Сьогодні в рамках 15-го туру УПЛ "Динамо" у Києві приймало "Металіст 1925". Команди розписали мирову – 0:0.

На післяматчевій пресконференції головний тренер господарів Мірча Луческу поділився думками про поєдинок.

"Було достатньо моментів, щоб ми забили, крім пенальті. Все, що стосується гри до штрафного майданчика - це робота на тренуваннях, моя зона відповідальності.

Все, що відбувається у штрафному майданчику - це вже відповідальність кожного гравця. Шепелєв мав момент, коли він не потрапив у ворота з кількох метрів, і був також епізод, коли він міг пробивати, але віддав пас. У штрафному потрібна майстерність гравця, його дриблінг та вміння прийняти правильне рішення, - цетує Луческу клубна пресслужба.

"Ми надто довго контролюємо м'яч, ніхто з наших гравців не бере на себе відповідальність, щоб обіграти та створити таким чином чисельну перевагу.

Це можуть зробити Циганков і Буяльський, але цього мало, коли вся команда суперника відходить в оборону. Нам потрібно, щоб усі гравці брали участь в атаках, усі приходили до штрафного майданчика. Однак ніхто не хоче ризикувати та обігравати, входити у дриблінг, - пояснює наставник киян.

"Кожен суперник грає проти нас із подвоєною енергією та мотивацією. Це зрозуміло, адже вони грають проти київського "Динамо" і обороняються всією командою.

Тому нам потрібно розкривати оборону та ризикувати. Ми доводимо м'яч до штрафного майданчика, входимо до штрафного, заробляємо кутові... Сьогодні ми виконали 13 кутових, а у суперника був один, після якого вони могли нам забити. Все зводиться до того, що на полі потрібні особистості, "кілери", які мають завдавати вирішального удару.

Розумію, що деякі хлопці грають під тиском, відчувають відповідальність і цей тиск сковує їхні дії. У "Динамо" завжди б'ються за найвищі місця та перемоги", - підсумував румунський фахівець.

Зазначимо, "Динамо" залишилося на 3-му місці в турнірній таблиці, поступаючись лідируючому "Дніпру-1" 8-ма очками, маючи на гру більше.

Додамо, що киян із топ-3 може потіснити "Зоря", якщо завтра обіграє "Минай".

Огляд матчу "Динамо" - Металіст 1925".