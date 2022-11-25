Протасов написав заяву про вихід зі складу членів НОК України

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив, що подав заяву на виключення зі складу членів Національного олімпійського комітету України.

Зазначимо, що раніше про вихід із складу членів Національного олімпійського комітету України заявив колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та президент Федерації хокею України Георгій Зубко.