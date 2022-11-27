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"Будівельник" стартував із перемоги у Європейській Північній Баскетбольній Лізі

Кияни обіграли "Пріштіну".

"Будівельник" стартував із перемоги у Європейській Північній Баскетбольній Лізі
Фото: БК "Будівельник"

Напередодні "Будівельник" здобув першу перемогу у Європейській Північній Баскетбольній Лізі (ENBL).

Кияни обіграли косовську "Приштину" 85:62 (19:16, 19:13, 25:16, 22:17).

Цікаво, що український клуб виграв усі чверті.

Найрезультативнішими гравцями "Будівельника" стали Джонні Берханемескел та Богдан Близнюк, які набрали по 15 очок.

У другому сезоні Європейської Північної баскетбольної ліги беруть участь 15 клубів. Чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-оф.

Наступний матч у цьому турнірі "Будівельник" проведе вже сьогодні, 27 листопада, проти польського клубу "Зелена Гура".

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