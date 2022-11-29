Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
ГоловнаСпорт

З початку року Україна виборола понад 3 тисячі спортивних медалей

Більше третини з них – золоті.

З початку року Україна виборола понад 3 тисячі спортивних медалей
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

З початку 2022 року спортсмени і спортсменки України вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 3232 нагороди. 

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

З них 1302 золотих медалей, 959 срібних і 971 бронзових нагород. Міністр також розповів про спортивні результати, здобуті минулого тижня. 

“Двічі гімн України лунав на чемпіонаті світу з боксу серед молоді в Іспанії і двічі на міжнародних змаганнях зі стрільби кульової у Польщі. Збірна України з пауерліфтингу здобула 19 медалей чемпіонату Європи, три нагороди привезли українські фігуристи з “Таллінн Трофі”, – розповів міністр.

За даними Мінмолодьспорту, на сьогодні 1163 спортсмени перебувають за кордоном на навчально-тренувальних зборах або на змаганнях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також