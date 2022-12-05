Промоутер назвав ймовірне місце проведення мегафайту Усик – Ф’юрі за абсолютну корону

Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн з впевненістю заявив, що чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) у наступному поєдинку зустрінеться з володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я думаю, що організувати бій Ф'юрі – Усик буде досить легко. На Близькому Сході за цей поєдинок запропонують багато грошей, тому вважаю, що його влаштують наступним.

На Близький Схід їх ведуть гроші. Звичайно ж, титули мають стояти на кону, оскільки Саудівська Аравія захоче переконатися, що це є бій за звання абсолютного чемпіона. Їм необхідно подолати кілька перешкод, але я думаю, що вони впораються", - заявив Гірн в інтерв'ю YouTube каналу FightHype.com.

Про перешкоди британський бізнесмен насамперед мав на увазі бій Усика проти обов'язкового претендента на пояс IBF хорватом Філіпом Хрговичем, чиїм промоутером і є Гірн.

Нагадаємо, Ф'юрі не дотримався обіцянки надавати ляпасів Усику під час особистої зустрічі.