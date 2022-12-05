Крутих та Овчаренко оновили особисті рекорди у рейтингу АТР

АТР на своєму офіційному сайті поновив рейтинг чоловічого Туру.
У топ-10 світової класифікації змін не відбулося - Олімп продовжує утримувати 19-річний іспанець Карлос Алькарас.
Першою ракеткою України залишився Олексій Крутих, який у світовому рейтингу на 2 позиції оновив особисте досягнення і зараз посідає 188-е місце.
Також особистий рекорд встановив Олександр Овчаренко (338-е місце).
Рейтинг АТР на 5 грудня.
- Карлос Алькарас (Іспанія, 6820)
- Рафаель Надаль (Іспанія, 6020)
- Каспер Рууд (Норвегія, 5820)
- Стефанос Ціципас (Греція, 5550)
- Новак Джокович (Сербія, 4820)
- Фелікс Оже-Альясім (Канада, 4195)
- Данило Медведєв (Росія, 4065)
- Андрій Рубльов (Росія, 3930)
- Тейлор Фріц (США, 3355)
- Хуберт Хуркач (Польща, 2905).
...
- 188 (190). Олексій Крутих (Україна, 307)
- 295 (280). Віталій Сачко (Україна, 178)
- 385 (401). Олександр Овчаренко (Україна, 125)
- 387 (388). Олег Приходько (Україна, 124).