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Крутих та Овчаренко оновили особисті рекорди у рейтингу АТР

Статус першої ракетки світу зберіг Алькарас.

Крутих та Овчаренко оновили особисті рекорди у рейтингу АТР
Олексій Крутих
Фото: Facebook

АТР на своєму офіційному сайті поновив рейтинг чоловічого Туру.

У топ-10 світової класифікації змін не відбулося - Олімп продовжує утримувати 19-річний іспанець Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишився Олексій Крутих, який у світовому рейтингу на 2 позиції оновив особисте досягнення і зараз посідає 188-е місце.

Також особистий рекорд встановив Олександр Овчаренко (338-е місце).

Рейтинг АТР на 5 грудня.

  1. Карлос Алькарас (Іспанія, 6820)
  2. Рафаель Надаль (Іспанія, 6020)
  3. Каспер Рууд (Норвегія, 5820)
  4. Стефанос Ціципас (Греція, 5550)
  5. Новак Джокович (Сербія, 4820)
  6. Фелікс Оже-Альясім (Канада, 4195)
  7. Данило Медведєв (Росія, 4065)
  8. Андрій Рубльов (Росія, 3930)
  9. Тейлор Фріц (США, 3355)
  10. Хуберт Хуркач (Польща, 2905).

...

  • 188 (190). Олексій Крутих (Україна, 307)
  • 295 (280). Віталій Сачко (Україна, 178)
  • 385 (401). Олександр Овчаренко (Україна, 125)
  • 387 (388). Олег Приходько (Україна, 124).
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