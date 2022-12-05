Крутих та Овчаренко оновили особисті рекорди у рейтингу АТР

АТР на своєму офіційному сайті поновив рейтинг чоловічого Туру.

У топ-10 світової класифікації змін не відбулося - Олімп продовжує утримувати 19-річний іспанець Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишився Олексій Крутих, який у світовому рейтингу на 2 позиції оновив особисте досягнення і зараз посідає 188-е місце.

Також особистий рекорд встановив Олександр Овчаренко (338-е місце).

Рейтинг АТР на 5 грудня.

Карлос Алькарас (Іспанія, 6820) Рафаель Надаль (Іспанія, 6020) Каспер Рууд (Норвегія, 5820) Стефанос Ціципас (Греція, 5550) Новак Джокович (Сербія, 4820) Фелікс Оже-Альясім (Канада, 4195) Данило Медведєв (Росія, 4065) Андрій Рубльов (Росія, 3930) Тейлор Фріц (США, 3355) Хуберт Хуркач (Польща, 2905).

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