Головний тренер "Арсеналу" підтвердив інформацію, що його клуб цікавиться Мудриком

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував чутки про можливе підписання вінгера "Шахтаря" і найкращого спринтера цогорічного групового раунду Ліги чемпіонів Михайла Мудрика.

За словами іспанського фахівця, лондонський клуб веде переговори з керівництвом "гірників" та футболістом.

"Ми намагаємося", - наводить слова Артети Football.London.

Одже, зв'язка збірної України Олександр Зінченко – Мудрик може трансформуватися у стані "канонірів".

Нагадаємо, що "Шахтар" раніше робив заяви, в яких повідомляв, що готовий продати Мудрика за 100 млн євро.

Цього сезону 21-річний вихованець харківського футболу провів у складі "Шахтаря" 18 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 10 голів та 8 асистів.