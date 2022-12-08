«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
ГоловнаСпорт

Головний тренер "Арсеналу" підтвердив інформацію, що його клуб цікавиться Мудриком

Залишилося домовитись за сумою компенсації.

Головний тренер "Арсеналу" підтвердив інформацію, що його клуб цікавиться Мудриком
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував чутки про можливе підписання вінгера "Шахтаря" і найкращого спринтера цогорічного групового раунду Ліги чемпіонів Михайла Мудрика.

За словами іспанського фахівця, лондонський клуб веде переговори з керівництвом "гірників" та футболістом.

"Ми намагаємося", - наводить слова Артети Football.London.

Одже, зв'язка збірної України Олександр Зінченко – Мудрик може трансформуватися у стані "канонірів".

Нагадаємо, що "Шахтар" раніше робив заяви, в яких повідомляв, що готовий продати Мудрика за 100 млн євро.

Цього сезону 21-річний вихованець харківського футболу провів у складі "Шахтаря" 18 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 10 голів та 8 асистів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також