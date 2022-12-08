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Підручний вибув до ЧС-2023 через розрив меніска

Капітану чоловічої біатлонної збірної України буде зроблена операція.

Підручний вибув до ЧС-2023 через розрив меніска
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Лідер чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний буде змушений пропустити п'ять етапів Кубка світу після хірургічного втручання повідомляє телеграм-канал ФБУ.

Чемпіон світу-2019 у гонці переслідування пройшов обстеження, яке показало, що у нього розірваний меніск.

Сьогодні Дмитру зроблять операцію в одній із німецьких клінік. Після неї найкращий спортсмен України 2019 року зможе повернутися без госпіталізації та розпочати процес відновлення. За прогнозами лікарів, повне повернення функціональності займе чотири-п'ять тижнів.

Очікується, що Підручний зможе приєднатися до команди на чемпіонаті світу в Обергофі, який відбудеться з 8 по 19 лютого 2023 року.

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