Підручний вибув до ЧС-2023 через розрив меніска

Лідер чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний буде змушений пропустити п'ять етапів Кубка світу після хірургічного втручання повідомляє телеграм-канал ФБУ.

Чемпіон світу-2019 у гонці переслідування пройшов обстеження, яке показало, що у нього розірваний меніск.

Сьогодні Дмитру зроблять операцію в одній із німецьких клінік. Після неї найкращий спортсмен України 2019 року зможе повернутися без госпіталізації та розпочати процес відновлення. За прогнозами лікарів, повне повернення функціональності займе чотири-п'ять тижнів.

Очікується, що Підручний зможе приєднатися до команди на чемпіонаті світу в Обергофі, який відбудеться з 8 по 19 лютого 2023 року.