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Україна увійшла до топ-10 біатлонної чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті

Стартовий етап нового сезону поки що не складається для збірної України.

Україна увійшла до топ-10 біатлонної чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті
Збірна Норвегії
Фото: EPA/UPG

У рамках третього дня стартового етапу Кубка світу з біатлона сезона-2022/23 у Контіолахті пройшла чоловіча естафета 4х7,5 км.

Переможцем стала збірна Норвегії.

44 секунди скандинавам поступився німецький квартет.

Замкнули п'єдестал французи.

Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченко показала дев'ятий результат, програвши переможцям майже 3 хвилини.

Результати чоловічої естафети в Контіолахті.

  1. Норвегія (0+7) 1:19:26,2
  2. Німеччина (0+8) +43,9
  3. Франція (0+9) +1:05,9
  4. Австрія (0+4) +2:31,2
  5. Чехія (0+10) +2:33,9
  6. Фінляндія (1+12) +2:34,1.

...

  • 9. Україна (0+13) +2:48,8
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