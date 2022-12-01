Україна увійшла до топ-10 біатлонної чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті

У рамках третього дня стартового етапу Кубка світу з біатлона сезона-2022/23 у Контіолахті пройшла чоловіча естафета 4х7,5 км.
Переможцем стала збірна Норвегії.
44 секунди скандинавам поступився німецький квартет.
Замкнули п'єдестал французи.
Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченко показала дев'ятий результат, програвши переможцям майже 3 хвилини.
Результати чоловічої естафети в Контіолахті.
- Норвегія (0+7) 1:19:26,2
- Німеччина (0+8) +43,9
- Франція (0+9) +1:05,9
- Австрія (0+4) +2:31,2
- Чехія (0+10) +2:33,9
- Фінляндія (1+12) +2:34,1.
...
- 9. Україна (0+13) +2:48,8