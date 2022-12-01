Україна увійшла до топ-10 біатлонної чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті

Стартовий етап нового сезону поки що не складається для збірної України.

LB.ua в Google News

У рамках третього дня стартового етапу Кубка світу з біатлона сезона-2022/23 у Контіолахті пройшла чоловіча естафета 4х7,5 км.

Переможцем стала збірна Норвегії.

44 секунди скандинавам поступився німецький квартет.

Замкнули п'єдестал французи.

Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченко показала дев'ятий результат, програвши переможцям майже 3 хвилини.

Результати чоловічої естафети в Контіолахті.

Норвегія (0+7) 1:19:26,2 Німеччина (0+8) +43,9 Франція (0+9) +1:05,9 Австрія (0+4) +2:31,2 Чехія (0+10) +2:33,9 Фінляндія (1+12) +2:34,1.

...