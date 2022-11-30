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Луческу залишився незадоволеним великою перемогою "Динамо" над "Металістом"

На думку головного тренера кияни змарнували безліч моментів.

Луческу залишився незадоволеним великою перемогою "Динамо" над "Металістом"
Мірча Луческу
Фото: "Динамо"

Матчем із перенесеного 8-го туру Української прем'єр-ліги, "Динамо" та "Металіст" завершували осінню частину сезону-2022/23.

Голи Віталія Буяльського, Владислава Ваната та Віктора Циганкова забезпечили киянам велику перемогу – 3:0.

Завдяки цій перемозі "Динамо" вперше в сезоні опинилося в трійці лідерів.

Огляд матчу "Динамо" - "Металіст".

Однак головний тренер "Динамо" Мірча Луческу все ж таки залишився незадоволений підсумковим результатом. На думку румунського фахівця, його команда мала забивати набагато більше голів.

"Мене хвилюють атаки, які ми проводимо. Багато м'ячів доводимо до чужого штрафного майданчика, добре розігруємо, але останній пас, останній удар, останнє рішення, яке приймає гравець, найчастіше неправильне.

Тому все це зупиняється та блокується. У сьогоднішньому матчі все було краще, адже ми забили три м'ячі, але могли і шість, і сім. Ці моменти виникають, але далі заважає чи то неправильне прийняття рішення, чи відсутність концентрації.

Мене хвилює те, що ми не реалізуємо цих моментів", – цитує Луческу офіційний сайт "біло-синіх".

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