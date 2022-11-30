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Українські біатлоністки провально стартували у Кубку світу сезону-2022/23

Українок немає у першій пів сотні.

Українські біатлоністки провально стартували у Кубку світу сезону-2022/23
Ханна Еберг
Фото: EPA/UPG

У фінському Контіолахті індивідуальною гонкою у жінок на 15 км із чотирма вогневими рубежами продовжився перший етап Кубка світу сезону-2022/23.

Переможницею стала старша із сестер Еберг Ханна. Незважаючи на один промах дворазова олімпійська чемпіонка зуміла прийти до фінішу першою.

Трохи понад півхвилини поступилася 27-річній шведці Інгрід Тандервольд із Норвегії.

На останній щабель п'єдесталу пошани зійшла італійка Ліза Вітоцці, яка, як і переможниця, допустила один промах на вогневому рубежі.

Українські біатлоністки були у цій гонці статистками.

Кращою з українок стала Дарія Блажко. яка підсумковим результатом відкрила 6-й десяток.

Варто зазначити, що Ірина Петренко та Юлія Джима не змогли взяти участь у дебютній гонці сезону.

Результати індивідуальної гонки.

  1. Ханна Еберг, Швеція (0+0+1+0) 43:53,8
  2. Інгрід Тандервольд, Норвегія (0+0+0+0) +36,5
  3. Ліза Вітоцці, Італія (1+0+0+0) +39,7
  4. Ванесса Фойт, Німеччина (0+0+0+0) +1:00.5
  5. Жулія Сімон, Франція (0+0+0+1) +1:11.9
  6. Деніз Герман-Вік, Німеччина (0+0+1+1) +1:31.4.

...

  • 51. Дар'я Блашко (1+0+0+1) +5:56,3
  • 74. Анна Кривонос (1+1+2+0) +8:08,2
  • 80. Олена Білосюк (0+2+0+2) +9:20,7.
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