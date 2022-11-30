Українські біатлоністки провально стартували у Кубку світу сезону-2022/23

У фінському Контіолахті індивідуальною гонкою у жінок на 15 км із чотирма вогневими рубежами продовжився перший етап Кубка світу сезону-2022/23.
Переможницею стала старша із сестер Еберг Ханна. Незважаючи на один промах дворазова олімпійська чемпіонка зуміла прийти до фінішу першою.
Трохи понад півхвилини поступилася 27-річній шведці Інгрід Тандервольд із Норвегії.
На останній щабель п'єдесталу пошани зійшла італійка Ліза Вітоцці, яка, як і переможниця, допустила один промах на вогневому рубежі.
Українські біатлоністки були у цій гонці статистками.
Кращою з українок стала Дарія Блажко. яка підсумковим результатом відкрила 6-й десяток.
Варто зазначити, що Ірина Петренко та Юлія Джима не змогли взяти участь у дебютній гонці сезону.
Результати індивідуальної гонки.
- Ханна Еберг, Швеція (0+0+1+0) 43:53,8
- Інгрід Тандервольд, Норвегія (0+0+0+0) +36,5
- Ліза Вітоцці, Італія (1+0+0+0) +39,7
- Ванесса Фойт, Німеччина (0+0+0+0) +1:00.5
- Жулія Сімон, Франція (0+0+0+1) +1:11.9
- Деніз Герман-Вік, Німеччина (0+0+1+1) +1:31.4.
...
- 51. Дар'я Блашко (1+0+0+1) +5:56,3
- 74. Анна Кривонос (1+1+2+0) +8:08,2
- 80. Олена Білосюк (0+2+0+2) +9:20,7.