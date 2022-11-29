Юрій Чебан пожертвує свої золоті медалі Олімпіад на потреби українців

Дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каноі Юрій Чебан ухвалив рішення виставити на аукціон свої золоті медалі, які він завоював на Олімпіаді-2012 у Лондоні та Ріо-2016. Усі отримані кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні.

"Це був один із найкращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Цей олімпійський фінішний ривок залишив масштабний спогад назавжди у світовій історії та серцях України.

До речі, знаменитий олімпійський човен з Ігор-2016 був направлений до музею Національного Олімпійського Комітету України, а нагороди відправлені на аукціон до США.

Настав час рухатися далі, я хотів би, щоб ці медалі принесли користь українцям ще раз", - написав Чебан.