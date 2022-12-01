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УАФ спростувала інформацію щодо проведення позачергового Конгресу

На ньому, нібито, мали обирати нового президента організації.

УАФ спростувала інформацію щодо проведення позачергового Конгресу
УАФ
Фото: уаф

Пресслужба Української асоціації футболу опублікувала офіційну заяву, в якій спростувала чутки про скликання позачергового Конгресу.

"Сьогодні в низці ЗМІ з’явились повідомлення про нібито підготовку до проведення позачергового Конгресу Української асоціації футболу 20 грудня 2022 року. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що черговий звітно-виборний XXV Конгрес Української асоціації футболу було заплановано на 5 березня 2022 року.

Проте внаслідок повномасштабної військової агресії РФ та введення в Україні режиму воєнного стану Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення перенести XXV черговий звітно-виборний Конгрес УАФ та визначити дату його проведення після скасування режиму воєнного стану в Україні.

Крім того, 5 вересня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про заборону УАФ вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання президента УАФ, перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ.

Таким чином, станом на сьогодні проведення чергового XXV звітно-виборного Конгресу УАФ можливо тільки після скасування режиму воєнного стану в Україні та судової заборони на дані дії.

Питання скликання і проведення позачергового Конгресу регулюється нормами статті 19 Статуту УАФ, яка містить вимоги щодо строків і термінів такого скликання та проведення. Зокрема, передбачено, що адміністрація направляє членам УАФ письмове повідомлення про скликання позачергового конгресу не пізніше ніж за п’ятдесят днів до встановленої дати його проведення.

Таким чином, для уникнення оспорювання рішень вищого керівного органу УАФ та можливого застосування санкцій від ФІФА та УЄФА (в тому числі у вигляді призупинення членства УАФ в даних організаціях та заборони участі українських команд у змаганнях під їхньою егідою) скликання та проведення засідання вищого керівного органу УАФ можливе виключно при чіткому дотриманні норм Статуту УАФ, вимог статутних документів ФІФА та УЄФА", - говориться в заяві.

Нагадаємо, на цьому тижні Печерський суд міста Києва призначив президенту УАФ Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці — до 22 січня 2023 року. Проте УАФ внесла заставу (9,88 млн грв гривень), після чого Павелко повернувся до роботи.

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