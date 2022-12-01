Україна провалила жіночу естафету на Кубку світу

Українська збірна розібраною підійшла до початку біатлонного сезону-2022/23.
Це підтвердила жіноча естафета (4х6 км) на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті. Особливо це стосується функціональної підготовки біатлоністок.
Збірна України у складі Дар'ї Блашко, Анни Кривоніс, Олени Білосюк та Ірини Петренко продемонструвала непогану стрільбу, але мала серйозні проблеми зі швидкістю проходження дистанції.
У підсумку українські біатлоністки посіли останнє, 15-те місце серед команд, що фінішували, поступившись тріумфаторам естафети збірної Швеції майже 8 хвилин.
При цьому шведський квартет припустився на 2 промахи більше, ніж українки.
Результати жіночої естафети в Контіолахті.
- Швеція (0+6) 1:14:59,8
- Німеччина (0+6) +28,1
- Норвегія (0+3) +31,5
- Франція (0+7) +1:30,0
- Швейцарія (0+8) +1:48,5
- Чехія (0+9) +3:13,1
...
- 15. Україна (0+4) +7:53,1.
Нагадаємо, в індівідуальній гонці в Контіолахті найкращий з українців Антон Дудченко замкнув топ-30, а в жіночій гонці кращою з українок стала Дарія Блажко. яка підсумковим результатом відкрила 6-й десяток.