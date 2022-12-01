Україна провалила жіночу естафету на Кубку світу

Наші дівчата фінішували останніми серед тих, хто фінішував.

Українська збірна розібраною підійшла до початку біатлонного сезону-2022/23.

Це підтвердила жіноча естафета (4х6 км) на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті. Особливо це стосується функціональної підготовки біатлоністок.

Збірна України у складі Дар'ї Блашко, Анни Кривоніс, Олени Білосюк та Ірини Петренко продемонструвала непогану стрільбу, але мала серйозні проблеми зі швидкістю проходження дистанції.

У підсумку українські біатлоністки посіли останнє, 15-те місце серед команд, що фінішували, поступившись тріумфаторам естафети збірної Швеції майже 8 хвилин.

При цьому шведський квартет припустився на 2 промахи більше, ніж українки.

Результати жіночої естафети в Контіолахті.

Швеція (0+6) 1:14:59,8 Німеччина (0+6) +28,1 Норвегія (0+3) +31,5 Франція (0+7) +1:30,0 Швейцарія (0+8) +1:48,5 Чехія (0+9) +3:13,1

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15. Україна (0+4) +7:53,1.