Канон так Канон?
Канон так Канон?
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
ГоловнаСпорт

Зантарая обраний головою Комісії атлетів НОК України

Легенда українського дзюдо отримав одну із важливих посад в Олімпійському комітеті.

Зантарая обраний головою Комісії атлетів НОК України
Георгій Зантарая
Фото: sport.ua

За участю президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта відбулося перше засідання нового складу Комісії атлетів НОК України.

Одним із ключових завдань сьогоднішнього зібрання було обрання нового голови Комісії. Ним став відомий дзюдоїст, чемпіон й призер світових та європейських першостей Георгій Зантарая, повідомляється на офіційному сайті НОК.

Заступниками нового очільника Комісії обрано: олімпійських чемпіонів Юрія Чебана, Олену Костевич, Анастасію Коженкову та призера Олімпійських ігор Валерія Андрійцева.

Окрім того, під час засідання члени Комісії ознайомилися та обговорили проєкт плану роботи Комісії атлетів НОК України на наступний рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також