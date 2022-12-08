Зантарая обраний головою Комісії атлетів НОК України

За участю президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта відбулося перше засідання нового складу Комісії атлетів НОК України.

Одним із ключових завдань сьогоднішнього зібрання було обрання нового голови Комісії. Ним став відомий дзюдоїст, чемпіон й призер світових та європейських першостей Георгій Зантарая, повідомляється на офіційному сайті НОК.

Заступниками нового очільника Комісії обрано: олімпійських чемпіонів Юрія Чебана, Олену Костевич, Анастасію Коженкову та призера Олімпійських ігор Валерія Андрійцева.

Окрім того, під час засідання члени Комісії ознайомилися та обговорили проєкт плану роботи Комісії атлетів НОК України на наступний рік.