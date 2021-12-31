Український чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая завершив спортивну кар'єру

Перший український чемпіон світу з дзюдо (2009), дворазовий чемпіон Європи (2011 та 2017) Георгій Зантарая завершив спортивну кар'єру. Про це повідомив головний тренер збірної України із дзюдо Віталій Дуброва.

"Завершує кар'єру наш багаторічний лідер збірної Георгій Зантарая. Напевно, Олімпійські ігри були останніми його змаганнями високого рівня", — цитує Дуброва sportarena.com.

"На жаль, йому не вдалося завоювати таку бажану олімпійську медаль. Але все-таки вік дався взнаки – у Токіо йому вже було 33 роки. Це дуже великий вік для такої категорії (66 кг, - прим. LB/ua). Перенесення Олімпіади на один рік також не пішло на користь Георгію", – зазначив наставник збірної.

Загалом за кар'єру Зантарая виграв 33 медалі різного калібру на міжнародному рівні.

На Олімпіаді-2020 у Токіо українець зупинився у 1/8 фіналу після поразки словенцю Адріану Гомбочу. У послужному списку Георгія немає жодної олімпійської медалі.

З 2020 року Зантарая розпочав політичну кар'єру, будучи депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу".