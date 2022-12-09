Українські біатлоністи підтримали провальний почин своїх співвітчизниць на етапі Кубка світу в Хохфільцені

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені продовжився чоловічою спринтерською гонкою, яку виграв Йоханнес Бйо.
Норвежець чисто відстріляв на двох вогневих рубежах та випередив найближчого суперника – Емільєна Жаклена на 43 секунди.
"Бронза" у ще одного представника Норвегії Стурли Легрейда, який, як і француз, допустив один промах на вогневому рубежі.
Додамо,що у Контіолахті на першому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 у спринті також перемогу здобув молодший із братів Бйо.
Українські біатлоністи виступили гнітюче.
Найкращий з українців – Антон Дудченко фінішував 38-м.
Тарас Лесюк фінішував у шостому десятку, Артем Пріма – у сьомому, а Богдан Цимбал та Віталій Мандзин – аж у дев'ятому.
Результати гонки.
- Йоханнес Бйо (0+0) 23:04,0
- Емільєн Жаклен (0+1) +43,0
- Стурла Легрейд (0+1) +46,9.
...
- 38. Антон Дудченко (0+2) +2:23,0
- 53. Тарас Лесюк (1+1) +2:56,6
- 67. Артем Пріма (1+3) +3:19,8
- 84. Богдан Цимбал (0+3) +3:46,9
- 89. Віталій Мандзин (1+3) +3:59,2.
Нагадаємо, днем раніше також безбарвно виступили українські біатлоністки.