Українські біатлоністи підтримали провальний почин своїх співвітчизниць на етапі Кубка світу в Хохфільцені

Українська збірна виявилася не готовою до сезону-2022/23.

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені продовжився чоловічою спринтерською гонкою, яку виграв Йоханнес Бйо.

Норвежець чисто відстріляв на двох вогневих рубежах та випередив найближчого суперника – Емільєна Жаклена на 43 секунди.

"Бронза" у ще одного представника Норвегії Стурли Легрейда, який, як і француз, допустив один промах на вогневому рубежі.

Додамо,що у Контіолахті на першому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 у спринті також перемогу здобув молодший із братів Бйо.

Українські біатлоністи виступили гнітюче.

Найкращий з українців – Антон Дудченко фінішував 38-м.

Тарас Лесюк фінішував у шостому десятку, Артем Пріма – у сьомому, а Богдан Цимбал та Віталій Мандзин – аж у дев'ятому.

Результати гонки.

Йоханнес Бйо (0+0) 23:04,0 Емільєн Жаклен (0+1) +43,0 Стурла Легрейд (0+1) +46,9.

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38. Антон Дудченко (0+2) +2:23,0

53. Тарас Лесюк (1+1) +2:56,6

67. Артем Пріма (1+3) +3:19,8

84. Богдан Цимбал (0+3) +3:46,9

89. Віталій Мандзин (1+3) +3:59,2.

Нагадаємо, днем раніше також безбарвно виступили українські біатлоністки.