Конотоп стала володаркою малої "бронзи" ЧС з важкої атлетики

У сумі двох вправ Каміла не зуміла піднятися на п'єдестал.

У столиці Колумбії Боготі стартував чемпіонат світу з важкої атлетики.

Збірна України представлена жіночою командою.

Першою з українок, яка взяла участь у турнірі, стала Каміла Конотоп, яка у ваговій категорії до 59 кг зуміла здобути малу бронзову медаль. У ривку 21-річна харків'янка змогла зафіксувати снаряд вагою 102 кг.

У сумі двоборства Каміла фінішувала на шостій позиції – 223 кг (102+121).

Зауважимо, що на ЧС у Колумбії також виступатимуть українки Марія Гангур (64 кг), Ірина Деха (81 кг), Аліна Марущак (81 кг) та Анастасія Маневська (87 кг).