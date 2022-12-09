Канон так Канон?
Канон так Канон?
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
ГоловнаСпорт

Конотоп стала володаркою малої "бронзи" ЧС з важкої атлетики

У сумі двох вправ Каміла не зуміла піднятися на п'єдестал.

Конотоп стала володаркою малої "бронзи" ЧС з важкої атлетики
Каміла Конотоп
Фото: uwf.net.ua

У столиці Колумбії Боготі стартував чемпіонат світу з важкої атлетики.

Збірна України представлена жіночою командою.

Першою з українок, яка взяла участь у турнірі, стала Каміла Конотоп, яка у ваговій категорії до 59 кг зуміла здобути малу бронзову медаль. У ривку 21-річна харків'янка змогла зафіксувати снаряд вагою 102 кг.

У сумі двоборства Каміла фінішувала на шостій позиції – 223 кг (102+121).

Зауважимо, що на ЧС у Колумбії також виступатимуть українки Марія Гангур (64 кг), Ірина Деха (81 кг), Аліна Марущак (81 кг) та Анастасія Маневська (87 кг).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також