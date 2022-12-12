Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСпорт

Калініна повернулася до топ-50 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація поновила рейтинг.

Калініна повернулася до топ-50 рейтингу WTA
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.

У топ-10 – без змін. Іга Швентек лідирує. За нею йдуть Онс Жабер та Джесіка Пегула.

Завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 125 в Анже перша ракетка України Ангеліна Калініна зуміла піднятися на 6 позицій та знову увірватися до топ-50.

Також у топ-100 знаходяться ще три українки – Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.

Рейтинг WTA.

  1. Іга Швентек (Польща) – 11085
  2. Онс Жабер (Туніс) – 5055
  3. Джессіка Пегула (США) – 4691
  4. Каролін Гарсія (Франція) – 4375
  5. Аріна Соболенко (Білорусь) – 3925.

  • 47. Ангеліна Калініна (Україна, +6) – 1038
  • 71. Марта Костюк (Україна) – 814
  • 99. Катерина Байндль (Україна, -1) – 631
  • 100. Даяна Ястремська (Україна, -1) – 628
  • 150. Дарія Снігур (Україна, -12) – 426.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також