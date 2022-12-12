Калініна повернулася до топ-50 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.
У топ-10 – без змін. Іга Швентек лідирує. За нею йдуть Онс Жабер та Джесіка Пегула.
Завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 125 в Анже перша ракетка України Ангеліна Калініна зуміла піднятися на 6 позицій та знову увірватися до топ-50.
Також у топ-100 знаходяться ще три українки – Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.
Рейтинг WTA.
- Іга Швентек (Польща) – 11085
- Онс Жабер (Туніс) – 5055
- Джессіка Пегула (США) – 4691
- Каролін Гарсія (Франція) – 4375
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 3925.
…
- 47. Ангеліна Калініна (Україна, +6) – 1038
- 71. Марта Костюк (Україна) – 814
- 99. Катерина Байндль (Україна, -1) – 631
- 100. Даяна Ястремська (Україна, -1) – 628
- 150. Дарія Снігур (Україна, -12) – 426.