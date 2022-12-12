Калініна повернулася до топ-50 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.

У топ-10 – без змін. Іга Швентек лідирує. За нею йдуть Онс Жабер та Джесіка Пегула.

Завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 125 в Анже перша ракетка України Ангеліна Калініна зуміла піднятися на 6 позицій та знову увірватися до топ-50.

Також у топ-100 знаходяться ще три українки – Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.

Рейтинг WTA.

Іга Швентек (Польща) – 11085 Онс Жабер (Туніс) – 5055 Джессіка Пегула (США) – 4691 Каролін Гарсія (Франція) – 4375 Аріна Соболенко (Білорусь) – 3925.

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