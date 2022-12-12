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Відбулися вибори президентом Федерації тенісу України

Сергія Лагура переобрано президентом ФТУ на наступні 5 років.

Відбулися вибори президентом Федерації тенісу України
Сергій Лагура
Фото: ФТУ

Відбулася чергова звітно-виборча конференція Федерації тенісу України, повідомляє sport.ua.

Вона проходила у змішаному режимі: частина делегатів була присутня офлайн, але більшість вимушено приєдналася онлайн. Незважаючи на всі складнощі, із 62 делегатів були присутні 53.

За підсумками виборів Президентом ФТУ на найближчі п'ять років було переобрано Сергія Лагура.

Крім того, дирекція ФТУ звітувала про свою роботу у 2021 та 2022 роках. Ревізійна комісія подала свій звіт за 2021 рік. Обидва звіти було затверджено і роботу було визнано задовільною.

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