Молодіжна збірна України здобула другу перемогу поспіль на ЧС з хокею

У другому турі молодіжного чемпіонату світу (U-20) з хокею (дивізіон 1В), який проходить у Польщі, збірна України зустрічалася з господарями льоду та здобула впевнену перемогу – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
Нагадаємо, що у стартовому турі Україна розгромила команду Італії (4:0), і нині лідирує у турнірній таблиці.
Переможець турніру підніметься у дивізіон 1A. Очевидно, нашими головними суперниками є японці.
Наступний матч українська збірна проведе завтра,14 грудня, проти Естонії.
Турнірна таблиця.
- Україна – 6 очок (9:2)
- Японія* – 3 (5:3)
- Південна Корея – 3 (5:6)
- Польща – 2 (6:8)
- Естонія – 1 (4:6)
- Італія* – 0 (0:4).
• Команди провели на турнірі по одному матчу.