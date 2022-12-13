Молодіжна збірна України здобула другу перемогу поспіль на ЧС з хокею

У другому турі молодіжного чемпіонату світу (U-20) з хокею (дивізіон 1В), який проходить у Польщі, збірна України зустрічалася з господарями льоду та здобула впевнену перемогу – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Нагадаємо, що у стартовому турі Україна розгромила команду Італії (4:0), і нині лідирує у турнірній таблиці.

Переможець турніру підніметься у дивізіон 1A. Очевидно, нашими головними суперниками є японці.

Наступний матч українська збірна проведе завтра,14 грудня, проти Естонії.

Турнірна таблиця.

Україна – 6 очок (9:2) Японія* – 3 (5:3) Південна Корея – 3 (5:6) Польща – 2 (6:8) Естонія – 1 (4:6) Італія* – 0 (0:4).

• Команди провели на турнірі по одному матчу.