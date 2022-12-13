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Хейні побоюється, що Top Rank перенесе його бій із Ломаченком

Американець бачить у цьому підступи промоутерської компанії.

Хейні побоюється, що Top Rank перенесе його бій із Ломаченком
Фото: boxingnews24.com

Непереможений абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) заявив, що промоутерська компанія Top Rank може перенести його бій проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) на пізніші терміни.

За словами американського боксера, поєдинок може відбутися у травні наступного року, а не у березні, як планувалося спочатку.

"Ці люди намагаються відсунути мій бій із Ломаченком до травня. Вони знають, що чим довше я залишаюся в легкому дивізіоні, тим складніше мені тримати вагу.

Давайте влаштуємо це у березні. Я буквально сказав Top Rank, що хочу побитися перед Рамаданом.

Справа не в тому, щоб провести бій ще з кимось. Справа в тому, щоб мені дали дату бою. Вони хочуть, щоб їхній боєць, Лома, отримав ще один шанс", - написав Хейні у Twitter.

Раніше повідомлялося, що промоутер Ломаченка та Хейні Боб Арум готовий організувати українцю бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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