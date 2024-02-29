Костюк та Калініна вийшли у чвертьфінал турнірів WTA в Сан-Дієго та Остіні

Для Калініної це найкращий результат у 2024 році.

Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна здобули другі перемоги на турнірах WTA, що відбуваються в Сан-Дієго та Остіні. Завдяки цьому результату обидві українки пройшли до чвертьфіналу змагань, повідомляє Суспільне Спорт.

Марта Костюк першою з українок здобула перемогу на американських турнірах WTA: у Сан-Дієго обіграла в ніч проти вівторка, 27 лютого, американку Енн Лі. А ось Калініна вже на наступний день пройшла чешку Сару Бейлек у 2-сетовому поєдинку, що проходив в Остіні.

У другому колі Костюк мала зустрітися з австралійкою Тайлою Престон, 153-ю ракеткою світу. Натомість суперницею Калініної стала колумбійка Каміла Осоріо.

Першою у чвертьфінал пройшла Костюк. Для перемоги над Престон українській тенісистці вистачило майже півтори години.

У першій партії Костюк уникнула поразки, програючи по ходу з рахунком 2:4 — наступні чотири поспіль гейми виграла. У другому ж сеті, попри один програний гейм на власній подачі за рахунку 3:3, українка взяла наступні три поспіль.

Натомість Калініній для перемоги над Осоріо вистачило 1:07 години. Українка також обіграла свою суперницю у 2-сетовому поєдинку.

У першій партії Калініна віддала всього один гейм Осоріо, у другому — два. Українська тенісистка переважила колумбійку як за відсотком очок на першій подачі (67% проти 39%), так і на першому прийомі (61% — 33%).

Ангеліна Калініна вперше у 2024 році здобула дві перемоги на одному турнірі та пройшла до чвертьфіналу. Востаннє їй це вдавалося ще у жовтні 2023-го на турнірі у Чженчжоу.

За вихід у півфінал Калініна зіграє проти француженки Діан Паррі, п'ятої сіяної на турнірі. У другому колі французька тенісистка вибила зі змагань нейтральну Каміллу Рахімову.

Костюк втретє у сезоні зіграє у чвертьфіналі турніру WTA. До цієї стадії вона доходила на змаганнях в Аделаїді, а також на Australian Open-2024.

У чвертьфіналі Костюк зіграє проти переможниці протистояння нейтральної тенісистки Анастасії Павлюченкової та китаянки Сінь Юван.

Також за вихід у чвертьфінал на турнірі в Сан-Дієго боротиметься українка Даяна Ястремська. Вона проведе матч другого кола проти нейтральної тенісистки Анни Блінкової, яку обіграла у 2023 році на турнірі в іспанському Реусі.

Нещодавно чотири українські тенісистки вперше в історії увійшли в першу тридцятку рейтингу WTA.