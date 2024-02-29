Україна здобула перше "золото" на юніорському ЧС-2024 з біатлону

Збірна України здобула першу перемогу на юніорському Чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у естонському Отепя. Нагороду у масстарті-60 серед дівчат виборола Олександра Меркушина.

Про це пише Суспільне Спорт.

Шостий день юніорського ЧС-2024 з біатлону стартував з масстарту-60 серед юнаків. Україну представляли Микола Грущак та Олександр Біланенко-молодший, які посіли 58-ме та 60-те місця відповідно.

Серед дівчат за перемогу боролися три українки. Олександра Меркушина, яка стартувала 16-ю, завоювала перше "золото" України на турнірі.

Як виступила Меркушина

На перших двох вогневих рубежах Меркушина заробила по одному колу штрафу. Другу "лежку" українка покинула на 16-му місці.

Вибивши "нуль" на третій стрільбі, Меркушина піднялась на п'яте місце. А на заключний вогневий рубіж прийшла четвертою.

На останній стрільбі стоячи Меркушина знову відпрацювала без промахів та піднялась на другу сходинку, поступаючись лише чотирма секундами француженці Лолі Бужо.

На заключному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль.

Дві інші українки, Ксенія Приходько та Валерія Хвостенко, фінішували на 13-му та 41-му місцях відповідно. При цьому Приходько не заробила жодного кола штрафу.

Зазначається, що це перша перемога Меркушиної у кар'єрі у межах юніорського чемпіонату світу з біатлону. Проте вона є третьою для українки на цьому рівні загалом: у 2023 році дівчина виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.

Світова першість в Естонії продовжиться у четвер, 29 лютого, двома масстартами-60 юніорського рівня. Початок першої, чоловічої гонки – о 13:20.