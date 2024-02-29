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Україна здобула перше "золото" на юніорському ЧС-2024 з біатлону

Здобула першу перемогу для збірної України Олександра Меркушина у масстарті-60. 

Україна здобула перше "золото" на юніорському ЧС-2024 з біатлону
Олександра Меркушина (фото ілюстративне)
Фото: НОК України

Збірна України здобула першу перемогу на юніорському Чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у естонському Отепя. Нагороду у масстарті-60 серед дівчат виборола Олександра Меркушина.

Про це пише Суспільне Спорт. 

Шостий день юніорського ЧС-2024 з біатлону стартував з масстарту-60 серед юнаків. Україну представляли Микола Грущак та Олександр Біланенко-молодший, які посіли 58-ме та 60-те місця відповідно.

Серед дівчат за перемогу боролися три українки. Олександра Меркушина, яка стартувала 16-ю, завоювала перше "золото" України на турнірі.

Як виступила Меркушина

  • На перших двох вогневих рубежах Меркушина заробила по одному колу штрафу. Другу "лежку" українка покинула на 16-му місці.
  • Вибивши "нуль" на третій стрільбі, Меркушина піднялась на п'яте місце. А на заключний вогневий рубіж прийшла четвертою.
  • На останній стрільбі стоячи Меркушина знову відпрацювала без промахів та піднялась на другу сходинку, поступаючись лише чотирма секундами француженці Лолі Бужо.
  • На заключному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль.
  • Дві інші українки, Ксенія Приходько та Валерія Хвостенко, фінішували на 13-му та 41-му місцях відповідно. При цьому Приходько не заробила жодного кола штрафу.

Зазначається, що це перша перемога Меркушиної у кар'єрі у межах юніорського чемпіонату світу з біатлону. Проте вона є третьою для українки на цьому рівні загалом: у 2023 році дівчина виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.

Світова першість в Естонії продовжиться у четвер, 29 лютого, двома масстартами-60 юніорського рівня. Початок першої, чоловічої гонки – о 13:20.

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