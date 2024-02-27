Невдала гра Довбика, гол Циганкова та сейви Луніна: українці у 26-у турі іспанської Ла Ліги

22 лютого у Валенсії вщент згорів 14 поверховий будинок, загинуло 10 людей та постраждало ще 15. У регіоні було оголошено триденну жалобу. Всі матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги розпочиналися з хвилини мовчання, а матч між «Гранадою» та «Валенсією», у складі якої виступає Роман Яремчук, (17 матчів, 2 гола) взагалі перенесли.

У суботу свій матч провела «Барселона». На «Естадіо Олімпіко» каталонці приймали «Хетафе». Гості намагалися пресингувати та створювати моменти через що «Барселона» була змушена грати у довгі передачі.

Рахунок у матчі відкрив Рафінья. На 20-й хвилині нападник з паса Кунде переграв Сорію та вразив ворота суперника – 1:0.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

Після перерви «Хетафе» створив небезпечний момент поруч з воротами «Барселони», Мілья пробивав з-за меж штрафного, але тер Штеген перевів м'яч на кутовий. «Барселона» відповіла гостям на це результативним ударом у ворота. Португальський нападник Жоау Фелікс з передачі Крістенсена забив другий гол у матчі та свій п'ятий у сезоні – 2:0.

Згодом також забив Левандовський, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

На 61-й хвилині Френкі Де Йонг забив третій гол у матчі – 3:0. На 90+1 хвилині Фермін Лопес поставив крапку у матчі – 4:0.

Команда Хаві після нічиєї у Неаполі увірвалась в чемпіонат з розгромним рахунком на табло.

The best way to kick off a Tuesday 😜



#LaLigaHighlights pic.twitter.com/iy6q9Y7ewu — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2024

У наступному турі «Барселона» 3 березня на виїзді зіграє проти «Атлетік Більбао».

Також у суботу зіграли «Альмерія» та «Атлетіко Мадрид».

Цей сесон видався дуже складним для «Альмерії», команда посідає останню позицію в Ла Лізі з вісьмома очками. На стадіоні «Лос Хуегос дель Медітерранео» аутсайдер приймав мадридський «Атлетіко», який ледь встиг оговтатись після виїзної поразки 1:0 від міланського «Інтера» в 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА.

Крім невдалого матчу «матрацники» також мають повний лазарет травмованих гравців. До Томаса Лемара після матчу з «Інтером» приєданались Хіменес (вибув на кілька тижнів через розрив міофасції) та Антуан Грізманн (через розтягнення).

«Атлетіко» вдалося відзначитись досить швидко. На 2-й хвилині Рейнілду Мандава чудово пройшов по флангу, в якому він обіграв двох суперників та оформив передачу в центр поля, де Корреа обіграв Машиміано – 0:1. На 27-й хвилині Лука Ромеро зрівняв рахунок у матчі, завдавши потужного удару лівою ногою у ворота Облака – 1:1. Після перерви команда Сімеоне знову вийшла вперед, на 57-й хвилині Родріго де Пауль отримав довгий пас від Науеля, протягнув м'яч до штрафного майданчика та пробив у правий кут воріт суперника – 1:2.

А вже на 64-й «Альмерія» знову відповіла на гол «Атлетіко», дублем відзначився Ромеро – 2:2. У додатковий час своїм моментом не скористався Альваро Мората. Опинившись майже віч-на-віч з воротарем, нападник пробив вище воріт. Тож мадридці повертаються додому з одним очком.

У неділю ввечері, 25 лютого, «Реал Мадрид» приймав «Севілью». До складу вершкових повернувся центральний захисник Рюдігер, однак список вибувших гравців все ще довгий (травми: Куртуа, Мілітао, Алаба, Беллінгем, Хоселу та дискваліфікації: Камавінга, Карвахаль).

Першим моментом у матчі не скористалася «Севілья», уже на восьмій хвилині нападник Ен-Несірі не влучив по воротах з 10 метрів. «Реал» одразу ж відповів атакою, Васкес забив, але м'яч скасували після перегляду VAR. На повторі було видно, що Начо сфолив за кілька секунд до гола. У цьому ж епізоді жовту картку отримав наставник Карло Анчелотті та півзахисник Тоні Крос, через зайві емоції убік арбітра.

У середині другого тайму раптово травму отримав головний суддя матчу. Він відчув дискомфорт у ділянці камбаловидного м'яза та не зміг продовжити гру, на 61-й його замінив резервний арбітр Карлос Фернандес.

За 15 хвилин до кінця основного часу італійський тренер випустив Модріча, який одразу ж отримав капітанську пов'язку і на 81-й хвилині пробив з-за меж штрафного майданчика під саму штангу – 1:0.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов на поле у стартовому складі. У другому таймі українцю вдалось відзначитись чудовим сейвом: на 52-й хвилині удару завдав Ісаак Ромеро, але Лунін зумів вдало відбити.

У понеділок заключний матч туру провела «Жирона». На «Естаді Монтіліві» каталонці приймали мадридський «Райо Вальєкано». Після невтішної серії поразок команді Мітчела була вкрай важлива перемога.

Українці Віктор Циганком та Артем Довбик з'явилися на полі з перших хвилин поєдинку.

Перший тайм пройшов безрезультатно. «Жирона» намагалася створювати моменти, однак суперник не давав вільного простору у власному штрафному майданчику.

Періодично команда Інїго Переса виходила в контратаки, але загалом перший тайм минув рівно для обох команд.

Після перерви «Жирона» вийшла в активну атаку. Своїм моментом не зміг скористатися Довбик. Порту оформив розмірений навіс на Артема, який опинившись в центрі штрафного не зміг приборкати м’яч.

Однак, після невдачі одного українця, іншому українцю все ж вдалось вразити ворота «Райо Вальєкано». На 52-й хвилині з передачі Мігеля Гутьєрреса, Циганков у дотик пробив в дальній кут воріт – 1:0. Це шостий гол Віктора у цьому сезоні.

Фото: https://twitter.com/LaLiga

Пізніше, Довбик мав ще один чудовий шанс, але не впорався зі своїм завданням. Пас назад від Циганкова і майже під самими воротами він пробив над поперечиною.

Під кінець основного часу нерви гравців «Райо» почали здавати. На 75-й хвилині перше попередження через удар ногою на Коуто отримав лівий захисник Пеп Чаваррія та вже за хвилину він сфолив вдругена Мігелі Гутьєрресі. Друга жовта за одну хвилину, пряме видалення від арбітра. «Райо Вальєкано» залишився в меншості, чим і вирішив скористатися Савіо. У додатковий час на 90+1 хвилині півзахисник отримав м'яч на правому фланзі, пройшов всередену та пробив низом під ближню стійку – 2:0.

І на завершення Савіо сам створив гол на 90+5 хвилині, оформившим дубль – 3:0. Тепер на рахунку бразильця 7 голів та 7 асистів.

3 очки здобула команда Мітчела та піднялась на другу сходинку турнірної таблиці, випередивши «Барсу» на 2 пункти. А ось відстань з лідером, мадридським «Реалом» досі залишається великою – 6 очок.