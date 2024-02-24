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Став відомий наступний суперник Джервонти Девіса

“Танк” уперше за два роки вийде в ринг.

Став відомий наступний суперник Джервонти Девіса
Джервонта “Танк” Девіс
Фото: EPA/UPG

Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) скоро повернеться на ринг. Джерела ESPN повідомили, що наприкінці весни – початку літа американець проведе захист свого титулу WBA в легкій вазі проти співвітчизника Френка Мартіна (18-0, 12 KO), повідомляє sport.ua.

Восени Мартін відмовився від можливості битися з Шакуром Стівенсоном (21-0, 10 KO) за вакантний титул WBC у легкій вазі. Востаннє він бився в липні 2023 року, коли здобув перемогу одноголосним рішенням над Артемом Арутюняном (12-1, 7 KO).

Девіс попередній раз виходив на ринг у квітні 2022 року в поєдинку з Раяном Гарсією (24-1, 20 KO). “Танк” здобув переконливу перемогу, спочатку відправивши Гарсію в нокдаун у другому раунді, а потім завершивши бій ударом по корпусу в сьомому раунді.

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