WBC призначила Олександру Гвоздику бій за титул тимчасового чемпіона світу з боксу

Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила українському боксерові Олександру Гвоздику поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі, передає Суспільне Спорт із посиланням на президента організації Маурісіо Сулеймана.

Після перерви у понад три роки Гвоздик повернувся до професійного боксу в 2023 році. За сім місяців українець встиг провести три поєдинки: перемагав мексиканця Хосуе Обандо, латвійця Річарда Болотнікса та бразильця Ісаака Родрігеса.

Результати Олександра після поновлення кар'єри дозволили йому піднятися на другу сходинку претендентів у рейтингу WBC й отримати шанс побитися за свій перший чемпіонський титул з 2019 року.

Суперником Гвоздика стане непереможений американець Девід Бенавідес, що піднявся у вазі після двох чемпіонських титулів WBC у другій середній вазі. Дата й місце проведення поєдинку визначаться згодом.

Переможець поєдинку отримає статус тимчасового чемпіона і нагоду побитися з володарем основного титулу WBC у напівважкій вазі, що належить колишньому кривднику Гвоздика Артуру Бєтєрбієву.

Гвоздик вдруге в кар'єрі битиметься за тимчасовий титул WBC у напівважкій вазі. Українець вже вигравав його в березні 2018 року, здолавши француза Мехді Амара, перш ніж здобути пояс повноцінного чемпіона світу в наступному поєдинку з Адонісом Стівенсоном.

Давід Бенавідес проводить професійні поєдинки з 2013 року і досі не програв жодного: 28 перемог, 24 з яких — дострокові.

Бенавідес ставав чемпіоном світу в другій середній вазі, володівши титулом WBC у 2017-2018 та 2019-2020 роках.

Жодного разу американець не програв свій титул у ринзі: спершу його позбавили поясу через виявлений у допінгпробі кокаїн, а згодом Бенавідес не вклався у межі ваги перед чемпіонським боєм з колумбійцем Ромером Алексісом Ангуло.

Нагадаємо, у поєдинку Усик — Ф'юрі можуть бути застосовані відеоповтори. Поєдинок боксерів відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.