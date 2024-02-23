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"Шахтар" поступився "Марселю" і вилетів із Ліги Європи

Єдиний український представник залишає єврокубки.

"Шахтар" поступився "Марселю" і вилетів із Ліги Європи
Марсель - Шахтар
Фото: UEFA

Донецький "Шахтар" завершив виступи у єврокубках цього сезону - у стикових матчах за право участі в 1/8 фіналу Ліги Європи українці поступилися французькому "Марселю".

Як повідомляє УЄФА, "гірники" добре розпочали зустріч на "Стад Велодром" - Егіналду заробив пенальті, який на 12-ій хвилині реалізував Георгій Судаков. Проте ще до перерви господарі рахунок зрівняли зусиллями П'єра-Емеріка Обамеянга, який таким чином став найкращим бомбардиром Ліги Європи в історії.

Другий тайм тривалий час складався у більш-менш рівній боротьбі, але на 74-ій хвилині помилка у захисті донеччан призвела до голу Ісмаїля Сарра. А згодом Джеффрі Кондогбія втретє засмутив голкіпера "Шахтаря" Дмитра Різника. Заміни наставника українців Маріно Пушича не допомогли - поразка 1:3, і на цьому виступи "помаранчево-чорних" у цьогорічній єврокампанії завершені.

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