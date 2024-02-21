Ліга чемпіонів: "Інтер" обіграв "Атлетико", нічия в Ейндховені

В обох парах 1/8 фіналу інтрига перед матчем-відповіддю буде максимальною.

У футбольній Лізі чемпіонів зіграно ще два матчі стадії 1/8 фіналу. У Мілані "Інтер" приймав мадридський "Атлетико", а "ПСВ" вдома грав з дортмундською "Боруссією".

За повідомлення UEFA, обидва поєдинки видалися скупими на голи. На "Джузеппе Меацца" "Інтеру" вдалося провести одну результативну атаку, яка завершилася точним ударом Арнаутовича. Цього вистачило для того, щоб перед матчем-відповіддю у Мадриді забезпечити мінімальну перевагу.

Розчарованими можуть бути дортмундці. "Боруссія" на виїзді забила першою зусиллями Малена. Проте по перерві "ПСВ" відновив паритет з пенальті, яке реалізував Де Йонг. 1:1 у підсумку - в цій дуелі ще нічого не вирішено.

У середу стадію плей-оф розпочнуть останні чотири команди: "Порту" прийматиме "Арсенал" українця Олександра Зінченка, а "Барселона" поїде в гості до "Наполі".