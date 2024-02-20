​Артем Довбик не допоміг «Жироні» перемогти «Атлетік Більбао»

Фото: facebook.com/gironafc Гравці «Жирони» перед матчем

Українці Артем Довбик і Віктор Циганков прибули в Більбао скористатися тим, що мадридський «Реал» утратив очки, й зменшити розрив у турнірній таблиці, однак «Атлетік» засипав їх голами. Каталонська команда повертається додому з поразкою.

У понеділок, 19 лютого, на «Сан-Мамес» відбувся матч 25-го туру чемпіонату Іспанії — «Атлетік Більбао» приймав «Жирону».

У двох попередніх зустрічах «Жирона» не забила жодного разу — нічия вдома з «Реалом Сосьєдад» (0:0) і розгром від «Реала Мадрид» на виїзді (4:0). Тож перемога каталонцям була вкрай важлива.

Однак «Атлетік» не пропускає вдома з 29 жовтня, з моменту нічиєї з «Валенсією». «Сельта», «Райо Вальєкано», «Атлетіко Мадрид», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьєдад», «Мальорка» — усі вони зазнали поразки від нестримного клубу з Більбао. Актуальна безпрограшна серія команди Ернеста Вальверде складається з двох нічиїх і трьох перемог. Отже, баски були заряджені на успіх, адже лише п’ять очок віддаляють їх від виходу в ЛЧ.

Фото: twitter.com/realmadrid 'Реал Мадрид' святкує другий гол у ворота 'Жирони'

На матч з «Атлетік» зі складу «Жирони» вибув центральний захисник Дейлі Блінд. На передматчевій конференції наставник каталонців, Мітчел повідомив, що Блінд до останньої хвилини був під питанням через сильну травму лівої ноги, яка заважає йому нормально працювати, і, зрештою, він не встиг відновитися до вильоту в Більбао. Минулого туру голландець пропустив розгромний матч на «Сантьяго Бернабеу» (4:0) через дискваліфікацію у п'ять жовтих карток за сезон.

Також до команди не змогли приєднатись дискваліфікований Ян Коуту та травмовані: Давід Лопес, Тоні Вілья, Хастін Гарсія та Хоель Рока. Тренер «Жирони» теж не зміг бути поруч з командою через отриману червону картку у матчі проти «Реал Сосьєдад», це вже другий матч Мітчела на трибунах.

До заявки «Атлетік» змогли потрапити Ніко Вільямс та Гурузета, які були відсутні через травму в останній грі проти «Альмерії».

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч у стартовому складі.

Перші хвилини матчу розпочалися з холодного душу для «Жирони». Вже на 2-й хвилині баски відкрили рахунок у матчі. Невдалий пас Алейша Гарсії все зіпсував: поперечну передачу півзахисника через пів поля, перехопив Беренгер, який пробив лівою ногою у ворота голкіпера «Жирони», точнісінько у крайній кут воріт з-за меж штрафного майданчика – 1:0. Хвилинами пізніше Вільямс міг збільшити відрив, але нападник здійснив неточний удар, тож м'яч прокотився поруч зі стійкою.

Фото: EPA/UPG Аргентинський воротар «Жирони» Пауло Гассаніга пропускає перший гол під час матчу іспанської Ла Ліги між клубом «Атлетiк» і ФК «Жирона», 19 лютого 2024 року.

На першу атака «Жирона» спромоглася на 9-й хвилині поєдинку. З передачі Довбика удару в площину воріт завдав Циганков, але Унаї Сімон дотягнувся та відбив лівою рукою на кутовий. За 10 хвилин Віктор Циганков завдав другого удару з-за меж штрафного майданчика у дальню девʼятку, але мʼяч пролетів вище перекладини. На 34-й «Жирона» створила ще один момент: Циганков обмінявся пасами з Мартіном, пройшов Берчіче та віддав передачу на Довбика, а той в один дотик на лінію півкола, куди підбіг Еррера, який вистрілив, однак рикошет від захисника перевів м'яч повз дальню стійку.

«Атлетік Більбао» не давив монументально, але футболісти «Жирони» досить часто припускалися помилок на власній половині поля, які призводили до гострих моментів поруч з воротами Гассаніги. Відсутність ключового гравця захисту, Дейлі Блінда, була дуже відчутною для команди Мітчела. Також, варто відзначити повільність гравців «Жирони» у прийнятті рішень на полі.

Фото: EPA/UPG Захисник «Атлетік» Єрай Альварес (праворуч) бореться за м’яч із нападником «Жирони» Віктором Циганковим під час футбольного матчу іспанської Ла Ліги на стадіоні «Сан-Мамес» у Більбао, 19 лютого 2024 року.

На перерву каталонці пішли, завдавши 3 удари, лише один з яких у площину воріт. Натомість «Атлетік» домінував на чужій половині поля, створював гострі моменти, тому «Жирона» чудом зуміла піти на перерву з мінімальним рахунком.

Після перерви «Жирона» змогла зрівняти рахунок: Після прострільної передачі з лівого флангу від Мартіні, Віктор Циганков випередив захисника – 1:1. Для українця це п'ятий гол за сезон в Іспанському чемпіонаті.

Але довго насолоджуватись забитим голом баски не дали. На 56-й хвилині Беренгер оформив дубль. І знову після фатальної втрати м'яча, цього разу від Мігеля Гутьєрреса. Футболіст під час пресингу Вільямса та Гурусети намагався віддати пас п'яткою назад, але м'яч суперники перехопили. Гурусета одразу ж оформив розрізну передачу на Беренгера, а той у дотик замкнув – 2:1. На 60-й хвилині Іньякі Вільямс теж записав гол на свій рахунок, нападник зумів обійти одразу двох захисників та запустити м'яч, який влетів у сітку воріт рикошетом від стійки – 3:1.

Фото: EPA/UPG Нападник «Атлетіка» Вільямс (ліворуч) святкує забиття голу (2-1) на стадіоні «Сан-Мамес» у Більбао, 19 лютого 2024 року.

Ще один небезпечний момент, яким міг скористатись Вільямс стався на 67-й хвилині. Воротар Пауло Гассаніга не зміг відбити пас, втративши м'яч у двох метрах від воріт і ледь встиг вибити його з-під нападника «Атлетік».

На 75-й хвилині після подачі зі штрафного Алейши Гарсії на добиванні вдало зумів замкнути навіс Ерік Гарсія та скоротити відстань в один гол – 3:2.

На 89-й автор першого забитого голу за «Жирону» Віктор Циганков пішов з поля.

У компенсований час команда Мітчела мала божевільний момент, однак реалізувати не вдалося. Савіо з правого боку штрафного майданчика намагався прокинути м’яч повз воротаря, Сімоне вдалося його відбити, а Соліс, який щойно вийшов на заміну Циганкову, зіграв на добиванні у порожні ворота. Однак центральний захисник «Атлетік», Вівіан зумів вибити м'яч головою прямо з позиції воротаря. Тож «Атлетік» продовжує їхню серію безпрограшних матчів, а для команди з Жирони ця поразка є другою поспіль і третьою в сезоні.

Фото: EPA/UPG Півзахисник «Атлетіка» Бенат Прадос (праворуч) бореться за м’яч із нападником «Жирони» Савіо під час матчу іспанської Ла Ліги, 19 лютого 2024 року.

Тренер «Жирони» Мітчел Санчес так проаналізував поразку своєї команди: «Ми очікували складної гри, з дуже хорошим тиском з боку суперника і намагалися вийти з-під цього тиску. У першому таймі нам не вистачало рішучості в єдиноборствах і в третій зоні. Другий тайм був хорошим, ми створювали гольові моменти, але також помилялися біля їхніх воріт. Це була важка гра, але в першому таймі, коли ми домінували, нам не вистачало глибини. Не можна очікувати, що ми весь час будемо перемагати. Індивідуальні помилки стосуються всієї команди».

Ернесто Вальверде відзначив гру своєї команди: «З емоційної точки зору і з точки зору очок, це багато значить, тому що «Жирона» робить все в цьому сезоні. Дуже важливо бачити, що ми змагаємося з такими командами. Це три очки, які багато значать, і ми побачимо, що попереду нас чекають великі ігри. Нам довелося докласти зусиль. У першому таймі у нас були моменти, але ми намагалися завершити та створити більше небезпеки. Ключовим моментом було те, що вони не йшли вперед занадто багато разів, і що вони бачили, що ми також можемо завдати їм шкоди».

Фото: EPA/UPG Головний тренер «Атлетіка» Ернесто Вальверде під час матчу, 19 лютого 2024 року.

Після чергової поразки «Жирона» залишилася на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги – 56 очок. «Реал Мадрид» лідирує з відривом у 6 очок (62). Найближчим переслідувачем команди Мітчела є «Барселона», яка відстає лише на два пункти (54). «Атлетік Більбао» завершує 25-й тур чемпіонату Іспанії на п'ятому місці з 49-а очками.