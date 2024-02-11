Друга розгромна поразка “Жирони” в сезоні і знову від “Реалу”

Найочікуваніший матч туру у Ла Лізі пройшов на “Сантьяго Бернабеу” цієї суботи, 10 лютого. Увага багатьох вболівальників іспанського чемпіонату була прикута до зустрічі двох найкращих бомбардирів сезону – Артема Довбика та Джуда Беллінгема. У складі двох команд на поле вийшло три українці: Андрій Лунін (“Реал Мадрид”), Артем Довбик та Віктор Циганков (“Жирона”).

Попри великі кадрові втрати в центрі захисту, підопічні Карло Анчелотті змогли без проблем обіграти “Жирону” та збільшити відрив у турнірній таблиці до п'яти очків (“Реал Мадрид” – 61, “Жирона” – 56).

Стартовий склад “Реал Мадрид”: Лунін, Васкес, Чуамені, Карвахаль, Менді, Камавінга, Кроос, Вальверде, Беллінгем, Вінісіус і Родріго.

“Реал” перед матчем із “Жироною” втратив усіх чотирьох центральних захисників: до Алаби та Мілітао в лазареті додалися Рюдігер та Начо. У результаті в центрі оборони "вершкових" утворилося абсолютно неймовірне поєднання правого захисника Карвахаля та опорного півзахисника Чуамені.

Стартовий склад “Жирони”: Газзаніга Ян Коуту, Ерік Гарсія, Хуанпе, Мігель Гутьєррес, Іван Мартін, Алейш Гарсія, Порту, Савіо, Циганков і Довбик.

Фото: https://twitter.com/GironaFC ФК Жирона

Замість дискваліфікованого Мітчела команду вивів на гру другий тренер каталонців – Сальвадор Фунес.

Господарі вирвалися вперед вже на 6-й хвилині. Після пасу Федеріко Вальверде, нападник мадридців Вінісіус Джуніор дальнім ударом зі штрафного відправив м'яч у “дев'ятку” воріт “Жирони”.

Команда Анчелотті тримала великий тиск та не давала створювати атаки супернику.

На 35-й хвилині поєдинку “Реал” подвоїв свою перевагу. Цього разу вже з паса Вінісіуса, Джуд Беллінгем вибіг вперед, залишивши Еріка Гарсію позаду, обійшов воротаря та пробив у порожні ворота – 2:0.

Фото: https://twitter.com/realmadrid Вінісіус Джуніор

“Жирона” за весь перший тайм не змогла створити жодного моменту за тайм та мала на своєму рахунку нуль ударів у площину воріт.

З перших хвилин другого тайму складалося враження, що “Жирона” здатна повернутися в гру. Команда Мітчела стала ефективніше розпоряджатися м'ячем на чужій половині поля, зробила акцент на лівий фланг, але тривало це недовго. На 54-й Белінгем відзначився дублем. Бразилець, Вінісіус Джуніор обігравши правого захисника, Яна Коуту, пробив у ворота. Голкіпер каталонців відбив м’яч, а Джуд опинився в правильному місці та зіграв на дограванні – 3:0. Це 16-й гол англійця у Прімері. Одразу після забитого м'яча нападника замінили через отримане пошкодження під час матчу.

Ще одна помилка Коуту обернулася контрвипадом команди Анчелотті. На 61-й хвилині з передачі невгамовного Вінісіуса, Родріго зі штрафного майданчика поцілив у дальній кут та відзначився ще одним забитим м'ячем цього вечора – 4:0. Після невдалого моменту Коуту камери зафіксували зворушливий момент, де Віктор Циганков підтримав захисника.

На 89-й хвилині той самий Коуту привіз пенальті у свої ворота. Однак Хоселу його не реалізував. Українці в “Жироні” не змогли нічим відзначитись. Артем Довбик кілька разів отримав м'яч у штрафному майданчику, але так і не зміг нічого реалізувати. В іншому епізоді він не точно віддав пас на підході до штрафного, під час швидкої атаки своєї команди. На 70-й хвилині обох українців замінили. Довбик йшов з поля завершивши гру з десятьма дотиками (включно з трьома в чужому штрафному майданчику) та єдиним заблокованим ударом.

Ще один українець Андрій Лунін відіграв за “Реал Мадрид” повний матч. І це сьомий “сухий” матч Андрія у сезоні.

Фото: https://twitter.com/realmadrid Андрій Лунін

Відзначитись сейвом голкіперу не вдалось, адже “Жирона” не змогла створити жодного удару у площину воріт суперника.

Після фінального свистка гравець “Жирони” Ян Коуту не зміг стримати сліз через провальну поразку. Родріго, Вінісіус та Джуд Беллінгем, які виступають за “Реал Мадрид” підійшли підтримати захисника команди-суперника.

На післяматчевій прес конференції наставник королівського клубу прокоментував матч: “Ми провели один із найкращих матчів у сезоні. Це була легка гра з огляду на проблеми, яких у нас майже не було. Сьогодні ми побачили поєднання якості та самовіддачі на полі. Я роблю все можливе, щоб отримати найкращий результат від групи високоякісних гравців, вони є головними героями у цьому плані. Далі Ліга чемпіонів, і ми повинні продовжувати у такому ж дусі. У нас є перевага у Ла Лізі, але вона невелика”.

Фото: https://twitter.com/realmadrid Карло Анчелотті

Наступним матч “Реал” зіграє 13 лютого з “РБ Лейпциг” у рамках 1/8 фіналу ЛЧ. (Прогнози букмекерів на цей матч можна прочитати тут)

Також Карло Анчелотті підтвердив пошкодження Беллінгема, у нього розтягнення щиколотки, завтра він пройде медичне обстеження. Чи зможе англієць зіграти у наступному матчі поки невідомо. А ось Начо, який відчув дискомфорт у м'язах напередодні матчу з “Жироною” повернеться на поле вже у вівторок.

Іспанська Marca процитувала слова тренера “Жирони” після нищівної поразки у Мадриді: “Ми були не на тому рівні. Намагалися грати один в один, але у нас не виходило, оскільки Реал перебуває на максимальному рівні. Команді немає в чому дорікнути. “Жирона” не на тому рівні. Це допоможе нам вдосконалюватися. Сезон неймовірний. Я ніколи не відчував, що ми можемо перемогти. Але ми все ще в мрії. Ми повинні мати смирення, щоб знати, де перебуваємо. Метою було конкурувати з Реалом, але цього не сталося. Лише чотири чи п'ять команд у світі можуть конкурувати з Мадридом на цьому рівні. Реал нагадав нам, що це не наша боротьба”.

Нагадаємо що це лише друга поразка “Жирони” у цьому сезоні і знов від “Реала”. Перший матч завершився з рахунком 0:3 на користь королівського клубу.