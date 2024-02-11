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Українець Ігор Потєря здобув другу перемогу на рівні UFC у Лас-Вегасі

Українець відправив суперника у нокдаун, але переміг лише за одноголосним рішенням суддів.

Українець Ігор Потєря здобув другу перемогу на рівні UFC у Лас-Вегасі
Ігор Потєря
Фото: xsport.ua

Боєць змішаних єдиноборств з України Ігор Потєря здобув другу перемогу в кар'єрі на рівні UFC. Це сталося у межах турніру UFC Fight Night 236, який пройшов у Неваді, пише "Суспільне.Спорт".

В рамках бійцівського шоу UFC Fight Night 236 у Лас-Вегасі українець Ігор Потєря (20-5) переміг одноголосним рішенням суддів поляка Роберта Бричека (17-5) у ліміті договірної ваги (до 85,3 кг).

На старті поєдинку Потєря мав перевагу, контролюючи ситуацію у центрі октагону. Бричек відповів кількома точними ударами, а також влучив українцеві в око, після чого бій на мить зупиняли. У другому та третьому раундах Потєря продовжив володіти ініціативою у стійці. У вирішальній 5-хвилинці Ігор відправив Бричека у нокдаун і спробував зробити задушливий прийом, однак поляк зумів вирватись.

Бій тривав усі три раунди, у резульаті Ігор Потєря здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 30:27, 30:27, 29:28. 

Це його друга звитяга на рівні UFC.

Ігор Потєря український боєць родом з  Києва. У 2012-му році спортсмен почав займатись бойовими мистецтвами. У вересні 2021-го Потєря потрапив в UFC. Тоді він виграв відбірковий турнір Dana White's Contender Series Season 5, який відбувся у Лас-Вегасі.

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