Матч збірної Аргентини в Китаї скасували через скандал навколо Мессі

Влада китайського міста Ханчжоу скасувала товариський матч між збірними Аргентини та Нігерії, що мав відбутися 20 березня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву місцевої влади.
Причиною такого рішення став конфлікт за участі Ліонеля Мессі, який пропустив товариський матч у Гонконзі через травму, а через декілька днів зіграв в іншому поєдинку в Японії.
"Зважаючи на відомі причини, компетентні органи дійшли висновків, що умов для проведення матчу за участю аргентинської команди немає. Ухвалено рішення скасувати цей захід", – йдеться в заяві спортивного комітету Ханчжоу.
До слова, в березні збірна Аргентини мала провести два товариські поєдинкматчіі проти чинних фіналістів КАН – Нігерії та Кот-д’Івуару. Офіційного повідомлення про зустріч з останніми поки немає.
Що передувало
- 4 лютого американський футбольний клуб "Інтер Маямі", за який грає Мессі, провів товариський матч із збірною чемпіонату Гонконгк. Майже 40 тисяч уболівальників заповнили стадіон із надією побачити Мессі, однак він пропустив гру, пояснивши це травмою. Уже 7 лютого Мессі вийшов на заміну в іншому матчі - в Японії.
- Після цього китайські та гонконгські уболівальники в соцмережах почали критикувати аргентинця, та сам клуб "Інтер Маямі".
- Державне видання Global Times пішло ще далі, опублікувавши редакційну статтю, в якій неявку Мессі поясняють "зусиллями зовнішніх сил, які хочуть збентежити Гонконг". За даними видання, Рада споживачів Гонконгу заявила, що отримала 547 скарг, пов’язаних із відсутністю Мессі, на загальну суму 3,64 мільйона гонконгських доларів (465 466 доларів США).
- У своїй заяві Бюро культури, спорту та туризму Гонконгу заявило, що, як і вболівальники, воно "дуже розчароване" тим, що Мессі не зміг зіграти через травму. Однак, він грав у Японії, тому уряд сподівається, що організатори та команди зможуть "надати розумні пояснення".