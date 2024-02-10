Матч збірної Аргентини в Китаї скасували через скандал навколо Мессі

У березні аргентинці мали грати товариський матч із Нігерією в Ханчжоу.

Влада китайського міста Ханчжоу скасувала товариський матч між збірними Аргентини та Нігерії, що мав відбутися 20 березня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву місцевої влади.

Причиною такого рішення став конфлікт за участі Ліонеля Мессі, який пропустив товариський матч у Гонконзі через травму, а через декілька днів зіграв в іншому поєдинку в Японії.

"Зважаючи на відомі причини, компетентні органи дійшли висновків, що умов для проведення матчу за участю аргентинської команди немає. Ухвалено рішення скасувати цей захід", – йдеться в заяві спортивного комітету Ханчжоу.

До слова, в березні збірна Аргентини мала провести два товариські поєдинкматчіі проти чинних фіналістів КАН – Нігерії та Кот-д’Івуару. Офіційного повідомлення про зустріч з останніми поки немає.

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