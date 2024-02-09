​Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги Націй: "Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі"

Головний тренер національної збірної України та віце-президент Української асоціації футболу Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2024/2025, згідно з якими наша команда змагатиметься із Чехією, Албанією та Грузією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Насправді я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів. Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше - Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі", - сказав Ребров.

Він зазначив, що наразі збірна сконцентрована на підготовці до плей-оф. .

"Але я вважаю, що Ліга націй — важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз у кожної збірної більш відповідальні поєдинки", - пояснив головний тренер.

Ребров також зазначив, що 8 лютого взяв участь у Конгресі УЄФА, щоб підтримати підтримав Андрія Шевченка, який із 25 січня став президентом УАФ.

"Мені сподобався Конгрес, усе пройшло так, як і було заплановано", - коротко прокоментував Ребров.

Він також розповів, що дуже зацікавлений роботою українських команд на зборах: "Я переглядав не тільки кандидатів до збірної, а й підготовку всіх команд. Важливо, щоб ми добре провели другу частину чемпіонату України. Тому я туди їздив не лише як тренер національної збірної".

Головні тренери суперників збірної України також висловилися з приводу результатів жеребкування.:

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек: "Не хочу робити якісь розрахунки, як не робив до жеребкування. Наше завдання зрозуміле - ми повинні піднятися в дивізіон А. Група збалансована, тому неважливо, хто, коли і з ким грає. Це буде битва в кожному матчі".

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль: "Кілька років тому збірна Грузії грала в Лізі D, а зараз це команда Ліги B, що свідчить про те, що грузинський футбол - на правильному шляху. Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з хорошими командами. Це буде важка група, але ми вчимося в таких матчах".

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньо: "Важка група. Ми нещодавно грали проти Чехії, яка є сильною командою. Грузія також, це команда, яка розвивається. Так само й Україна. Це сильна, фізично важка, але красива група. Ми маємо боротися в жорсткій конкуренції. Турнір триває три місяці. Це ще один момент у нашому житті, щоб докласти великих зусиль. Вважаю, що ми на рівні всіх суперників. Це складна група, але дуже збалансована".