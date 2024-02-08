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Спортсмени з Росії не братимуть участі у Євро-2024 з кульової стрільби

На цих змаганнях розіграють вісім ліцензій на Олімпіаду.

Спортсмени з Росії не братимуть участі у Євро-2024 з кульової стрільби
Фото: EPA/UPG

Спортсмени з Росії не виступатимуть на чемпіонаті Європи-2024 з кульової стрільби з 10 метрів. Про це місцевим ЗМІ повідомила головна тренерка збірної Тетяна Голдобіна, інформує Суспільне Спорт. 

У квітні 2023 року Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) погодилася повернути до змагань спортсменів з РФ і Білорусі після відповідних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Тоді в ISSF запланували створити комісію, що визначатиме шлях повернення росіян і білорусів до змагань у нейтральному статусі. Проте Голдобіна розповіла, що відповідних критеріїв досі не розробили.

"Питання участі наших спортсменів у міжнародних стартах досі не вирішене, тож ми поки що не можемо виступати. Критерії участі якісь будуть, але нам ще нічого не підтверджують", – зазначила тренерка.

З 24 лютого в угорському Дьєрі розіграють по дві олімпійські ліцензії в чотирьох стрілецьких дисциплінах на відстані з 10 метрів — пневматичні гвинтівка й пістолет серед жінок і чоловіків.

Євро-2024 у Дьєрі проходитиме під егідою Європейської конфедерації спортивної стрільби і стане підсумковою частиною континентальної кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 у стрільбі з 10 метрів. Після нього решту ліцензій розподілять на відбіркових змаганнях ISSF і за олімпійським рейтингом.

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