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Український футболіст Євген Радченко отримав громадянство РФ і гратиме за команду в окупованому Криму

Радченко – вихованець “Металіста”, в якому і дебютував на професіональному рівні за другу команду у 2013 році.

Український футболіст Євген Радченко отримав громадянство РФ і гратиме за команду в окупованому Криму
Євген Радченко
Фото: ФК Вовчанськ

Український захисник Євген Радченко став гравцем керченського “Океану”, повідомляє Футбол 24 із посиланням на пресслужбу кримського клубу.

Про терміни та умови угоди не повідомляється. У візитці вказано, що 29-річний футболіст вже має російське громадянство.

Радченко – вихованець “Металіста”, в якому і дебютував на професіональному рівні за другу команду у 2013 році. Виступав за харківський “Геліос” і друголіговий “Вовчанськ” (який припинив існування після повномасштабного вторгнення окупантів). З липня 2022-го перебував без команди.

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