Радченко – вихованець “Металіста”, в якому і дебютував на професіональному рівні за другу команду у 2013 році.

Український захисник Євген Радченко став гравцем керченського “Океану”, повідомляє Футбол 24 із посиланням на пресслужбу кримського клубу.

Про терміни та умови угоди не повідомляється. У візитці вказано, що 29-річний футболіст вже має російське громадянство.

Радченко – вихованець “Металіста”, в якому і дебютував на професіональному рівні за другу команду у 2013 році. Виступав за харківський “Геліос” і друголіговий “Вовчанськ” (який припинив існування після повномасштабного вторгнення окупантів). З липня 2022-го перебував без команди.