​Дві українки вибороли нагороди на міжнародному турнірі з дзюдо у Баку

Єлизавета Литвиненко і Юлія Курченко вибороли нагороди на міжнародному турнірі з дзюдо Grand Slam у Баку.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Литвиненко посіла третю сходинку п'єдесталу, здолавши у поєдинку представницю Словенії. Курченко дісталася до другого місця, поступившись досвідченій представниці Нідерландів Гус'є Стінхуіс, яка здобула "золото" турніру.

Варто зазначити, що для Юлії Литвиненко це перша медаль із турнірів серії Grand Slam.

За інформацією Міністерства молоді та спорту, збірна України завершила змагання з трьома медалями. Нагадаємо, дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула "бронзу" у вазі до 57 кг.