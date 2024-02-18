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​Дві українки вибороли нагороди на міжнародному турнірі з дзюдо у Баку

Курченко посіла другу сходинку п'єдесталу, Литвиненко - третю.

​Дві українки вибороли нагороди на міжнародному турнірі з дзюдо у Баку
Дзюдоїстки Юлія Курченко і Єлизавета Литвиненко
Фото: Facebook/Федерація дзюдо України

Єлизавета Литвиненко і Юлія Курченко вибороли нагороди на міжнародному турнірі з дзюдо Grand Slam у Баку.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Литвиненко посіла третю сходинку п'єдесталу, здолавши у поєдинку представницю Словенії. Курченко дісталася до другого місця, поступившись досвідченій представниці Нідерландів Гус'є Стінхуіс, яка здобула "золото" турніру.

Варто зазначити, що для Юлії Литвиненко це перша медаль із турнірів серії Grand Slam.

За інформацією Міністерства молоді та спорту, збірна України завершила змагання з трьома медалями. Нагадаємо, дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула "бронзу" у вазі до 57 кг.

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