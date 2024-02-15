Україна втратила дві позиції у рейтингу чоловічих збірних ФІФА з футболу

Україна станом на 15 лютого посідає в ньому 24-те місце.

ФІФА вперше від початку 2024 року оновила світовий рейтинг чоловічих збірних з футболу, повідомляє Суспільне Спорт.

Україна станом на 15 лютого посідає в ньому 24-те місце.

Минулий рік "синьо-жовті" завершували 22-ми. Останній матч підопічних Сергія Реброва датований ще 20 листопада, коли українці у вирішальному матчі відбору Євро-2024 зіграли внічию з Італією (0:0).

Українців випередили збірні Республіки Корея та Австралії, які в січні та лютому брали участь у відкладеному Кубку Азії-2023.

У топ-10 рейтингу змін не відбулося. Натомість збірна Марокко випередила США та вийшла на 12-те місце завдяки виступу на Кубку африканських націй-2023 (дві перемоги та нічия).

З квітня 2023 року незмінними лідерами чоловічого рейтингу залишаються чинні чемпіони світу з Аргентини. Перевага над французами для "альбіселесте" збереглася на рівні 9.76 очка.

Світовий рейтинг чоловічих збірних ФІФА: топ-10

Аргентина — 1855.2 очкаФранція — 1845.44Англія — 1800.05Бельгія — 1798.46Бразилія — 1784.09Нідерланди — 1745.48Португалія — 1745.06Іспанія — 1732.64Італія — 1718.82Хорватія — 1717.57

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22. Республіка Корея — 1566.21 (+1)23. Австралія — 1554.82 (+2)24. Україна — 1553.35 (-2)25. Австрія — 1546.1 (-1)26. Швеція — 1531.13