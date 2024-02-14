Три українських спортсменки вийшли у фінали ЧЄ-2024 з боротьби

До фіналів чемпіонату Європи з боротьби, що проходить у Румунії, вийшли три українські борчині.
Про це повідомив “Укрінформ”.
За “золото” поборються Анастасія Шустова, Аліна Філіпович і Тетяна Сова-Ріжко.
Анастасія Філіпович автоматично вийшла до фіналу у ваговій категорії до 59 кг після того, як представниця Молдови Анастасія Нікіта не вийшла на килим.
Тетяна Сова-Ріжко перемогла представницю Болгарії Мімі Хрістову в півфіналі вагової категорії до 68 кг.
А у півфіналі вагової категорії до 76 кг Анастасія Шустова перемогла італійку Енріку Рінальді.
Фінали за участі українських спортсменок відбудуться завтра, 15 лютого.
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