Три українських спортсменки вийшли у фінали ЧЄ-2024 з боротьби

До фіналів чемпіонату Європи з боротьби, що проходить у Румунії, вийшли три українські борчині.

Про це повідомив “Укрінформ”.

За “золото” поборються Анастасія Шустова, Аліна Філіпович і Тетяна Сова-Ріжко.

Анастасія Філіпович автоматично вийшла до фіналу у ваговій категорії до 59 кг після того, як представниця Молдови Анастасія Нікіта не вийшла на килим.

Тетяна Сова-Ріжко перемогла представницю Болгарії Мімі Хрістову в півфіналі вагової категорії до 68 кг.

А у півфіналі вагової категорії до 76 кг Анастасія Шустова перемогла італійку Енріку Рінальді.

Фінали за участі українських спортсменок відбудуться завтра, 15 лютого.