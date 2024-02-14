>
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Крим на прицілі
Крим на прицілі
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Три українських спортсменки вийшли у фінали ЧЄ-2024 з боротьби

Фінали за участі українських спортсменок відбудуться завтра, 15 лютого.

Три українських спортсменки вийшли у фінали ЧЄ-2024 з боротьби
Анастасія Шустова перемогла італійку Енріку Рінальді
Фото: UWW

До фіналів чемпіонату Європи з боротьби, що проходить у Румунії, вийшли три українські борчині.

Про це повідомив “Укрінформ”.

За “золото” поборються Анастасія Шустова, Аліна Філіпович і Тетяна Сова-Ріжко.

Анастасія Філіпович автоматично вийшла до фіналу у ваговій категорії до 59 кг після того, як представниця Молдови Анастасія Нікіта не вийшла на килим.

Підписуйтесь на наш Google News

Тетяна Сова-Ріжко перемогла представницю Болгарії Мімі Хрістову в півфіналі вагової категорії до 68 кг.

А у півфіналі вагової категорії до 76 кг Анастасія Шустова перемогла італійку Енріку Рінальді.

Фінали за участі українських спортсменок відбудуться завтра, 15 лютого.

  • На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.

  • Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.

  • Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

  • На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies