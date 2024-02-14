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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Павло Заліпський завдяки вдалій третій спробі підняв у ривку 126 кг та став срібним призером змагань.

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Павло Заліпський
Фото: Федерація важкої атлетики України

Збірна України з важкої атлетики здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи, який розпочався у болгарській Софії. "Срібло" у ривку виборов Павло Заліпський (вага 61 кг), повідомляє Суспільне Спорт. 

На чемпіонат Європи-2024 Україна відправилася у складі 19 спортсменів. Зокрема, до нього увійшли абсолютна чемпіонка Європи Каміла Конотоп (вага 59 кг), а також Анастасія Манєвська, яка на попередньому Євро в Єревані виборола три срібні нагороди.

Перший день Євро-2024 минув для України без медалей: Юлія Ковальова посіла п'яте місце у вазі 49 кг, тоді як Катерина Малащук та Тетяна Буднікова – шосте та сьоме відповідно у 45 кг.

Вже у другий день змагань Україні вдалося здобути першу нагороду на чемпіонаті Європи. Павло Заліпський завдяки вдалій третій спробі підняв у ривку 126 кг та став срібним призером змагань.

Міг зачепитися за медаль український важкоатлет і у багатоборстві. Проте у поштовху Заліпському підкорилася лише вага 145 кг, внаслідок чого за сумою він посів четверте місце – програв бронзовому призеру Євро Шоті Мішвелідзе з Грузії лише 1 кг (271 кг проти 272 кг).

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