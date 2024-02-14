​Лунін і Кевін Де Брюйне спіймали кураж: огляд перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів

Андрій Лунін рятує мадридців

Фото: https://twitter.com/realmadrid

На «Ред Булл Арені Лейпциг» команда Марко Росе приймала «Реал Мадрид». Раніше команди зустрічалися на груповому етапі ЛЧ у сезоні 2022/23. Тоді кожна виграла домашні поєдинки.

До основного складу «Реала» повернувся Начо Фернандес, який напередодні матчу з «Жироною» травмувався. Саме він вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Однак через травму щиколотки до Лейпцига не приїхав нападник «вершкових» Джуд Беллінгем. Його місце в стартовому складі зайняв Брахім Діас.

На передматчевій пресконференції головний наставник мадридського клубу на запитання, хто з голкіперів зіграє, відповів лаконічно: «Я для себе вже вирішив, а ви побачите завтра». Рішенням Карло Анчелотті ми задоволені, адже ворота захищав українець Андрій Лунін.

Перші хвилини поєдинку були дуже складними для підопічних Анчелотті. Уже на другій хвилині після стандарту голкіпер Андрій Лунін вибив м'яч, футболіст «РБ Лейпциг» спрацював на дограванні, а Беньяміна Шешко добив м'яч головою у сітку. Але взяття воріт скасували: хавбек «РБ Лейпциг» Бенджамін Генріхс, що стояв позаду Луніна, підштовхнув його, що змінило фазу офсайду з пасивної на активну.

У першому таймі РБ «Лейпциг» більше володів м’ячем, проте мадридці чекали на помилку. «Червоні бики» мали декілька небезпечних моментів і навіть були близькі до гола, проте Лунін упевнено відбивав. Високий пресинг господарів створював проблеми«вершковим».

Фото: https://twitter.com/realmadrid

На другий тайм команди вийшли ще більш зарядженими. Німці активно пресингували й атакували, але швидкий гол Діаса на 48-й хвилині дещо охолодив їх. Брахім самостійно обійшов трьох гравців суперника й зі штрафного завдав чудового удару прямо у ворота Петера Гулачі — 0:1. До цього поєдинку в нинішньому розіграші ЛЧ йому вдалося відзначитись лише раз, на домашній арені «Сантьяго Бернабеу» проти «Браги».

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Згодом Вінісіус мав шанс забити м'яч на 70-й хвилині, але форвард влучив у штангу. Однак після пропущеного гола команда Марко Розе не припинила наступу. Коли автор гола Брахім Діас у центрі поля втратив м'яч і ліг через травму, після чого його замінили, гравці «Лейпцигу» не розгубилися, підхопили м'яч і створили небезпечний момент — черговий сейв Луніна врятував команду.

Гра Андрія Луніна напевне варта особливої уваги, адже без дивовижних дій голкіпера «Реалу» точно не вдалося б завершити зустріч у Лейпцигу перемогою. Згідно зі статистикою, «РБ Лейпциг» утричі перевищив «Реал» за кількістю ударів у площину воріт — 9:3.

«Це була важка перемога. Це була конкурентна боротьба, але я знав, що моя команда була в грі — ми дуже добре захищалися, незважаючи на відсутність важливих гравців. Мені сподобалося, як небезпечно ми діяли на контратаках, хоча я визнаю, що «Лейпциг» міг легко звести матч унічию», — прокоментував головний тренер «Реала Мадрид».

Легка прогулянка в Данію

Фото: https://twitter.com/ManCity

У другому матчі данський “Копенгаген” приймав вдома “Манчестер Сіті”.Чинним чемпіонам єврокубкового турніру в 1/8 випав найслабший суперник. Після довготривалої травми (пошкодження підколінного сухожилля) до складу “містян” повернувся півзахисник Кевін де Брюйне.Після початку матчу Де Брюйне знадобилося 10 хвилин аби відзначитись першим забитим м'ячем у цьому сезоні. З паса Фодена у штрафному майданчику, бельгієць пробив чітко в дальній кут воріт – 0:1. На 17-й хвилині з поля пішов травмований Джек Гріліш, замість нього вийшов Жеремі Доку.

На 34-й хвилині завдяки подарованому шансу від голкіпера “містян” “Копенгагену” вдалось відігратись. Едерсон грубо обрізався у своєму штрафному майданчику, перший удар заблокували, а ось з другої спроби Магнус Матссон все ж влучив у сітку воріт суперника – 1:1.

Перед виходом на перерву, на 45-й хвилині Бернардо Сілва забив гол, після рикошету Де Брюйне – 1:2.

Після перерви гра не змінилась. “Манчестер Сіті” продовжував атакувати та пасувати м'яч на чужій половині поля, в той час, як “Копенгаген” захищався від ударів. Помітними на футбольному полі залишалися Родрі та Де Брюйне, а от до нападника Ерлінга Голланда м'яч доходив вкрай рідко, ще й реалізація була не результативною. Володіння м'ячем гостей становило 79%, що навіть більше за стандартний показник "Сіті" в АПЛ (65,2%), і в Лізі чемпіонів (70,5%) у цьому сезоні.

Фото: https://twitter.com/ManCity

“Копенгаген” натомість не міг нічого створити проти англійської команди. Для бразильського воротаря Едерсона цей матч завершився з нульовим відсотком відбитих ударів. Господарі лише один раз пробили у площину, і це виявився гол.На 90+2 хвилині Філ Фоден відзначився третім забитим м'ячем, і знову ж з ассисту невгамовного Де Брюйне. За що він отримав звання найкращого гравця матчу.

Після матчу наставник “Манчестер Сіті” прокоментував матч для TNT Sports: "Це було дуже, дуже добре. Я так пишаюся тим, що ми грали в такому темпі, це було ідеально. Ми були терплячими в потрібні моменти. Я знову дуже пишаюся командою, але це ще не все. Третій гол нам дуже допомагає, і, сподіваюся, ми зможемо пройти до наступного раунду вдома перед нашими власними вболівальниками".

Фото: https://twitter.com/ManCity

Матч-відповідь між командами на вихід в 1/4 відбудеться 6 березня на “Етіхад Стедіум”, Манчестер.