Ольга Харлан виборола “золото” на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан виборола перемогу в індивідуальній першості на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок, повідомила пресслужба Верховної Ради.
“Золото”, яке виборола титулована шаблістка у столиці Перу Лімі, стало її 14-ю нагородою найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня.
Шостий номер світового рейтингу дозволив Ользі Харлан стартувати одразу з основної сітки. В 1/8 не встояла під натиском Харлан француженка Сара Нутча (15:12).
Перемога ж у наступному раунді над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини Лізою Пустай (15:11) гарантувала Ользі нагороду, проте вона не зупинилася на досягнутому, й у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).
Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла угорка Шугар Катінка Баттаі, завершився переконливою перемогою представниці України (15:6).
Нагадаємо, у жовтні минулого року Ольга Харлан здобула "золото" на турнірі Satellite FIE у Туреччині. Інша українка Аліна Комащук завоювала "срібло".