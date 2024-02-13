Ольга Харлан виборола “золото” на Кубку світу з фехтування

“Золото” стало 14-ю нагородою Ольги Харлан найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня.

Ольга Харлан виборола перемогу в індивідуальній першості на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок, повідомила пресслужба Верховної Ради.

“Золото”, яке виборола титулована шаблістка у столиці Перу Лімі, стало її 14-ю нагородою найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня.

Шостий номер світового рейтингу дозволив Ользі Харлан стартувати одразу з основної сітки. В 1/8 не встояла під натиском Харлан француженка Сара Нутча (15:12).

Перемога ж у наступному раунді над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини Лізою Пустай (15:11) гарантувала Ользі нагороду, проте вона не зупинилася на досягнутому, й у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).

Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла угорка Шугар Катінка Баттаі, завершився переконливою перемогою представниці України (15:6).

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ольга Харлан здобула "золото" на турнірі Satellite FIE у Туреччині. Інша українка Аліна Комащук завоювала "срібло".